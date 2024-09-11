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الرياضة

مدرب سلطنة عمان يعتذر بشدة للجماهير ويؤكد: نفد مخزون اللياقة!!

مدرب سلطنة عمان يعتذر بشدة للجماهير ويؤكد: نفد مخزون اللياقة!!
11 سبتمبر 2024 15:32


مسقط (د ب أ)
وجه ساروسلاف شيلهافي، المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان لكرة القدم، اعتذاره لجماهير الفريق، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 1/ 3، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال شيلهافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي:«أعتذر بشدة على النتيجة السلبية، وأشكر الجماهير التي حضرت وساندتنا طوال اللقاء، كل من يفهم كرة القدم يدرك أن المنتخب الكوري قوي، ويمتلك عناصر من أصحاب الخبرة المحترفين في الدوريات الكبرى».
وأردف:«فخور بلاعبي فريقي، وما قدموه خلال هذه المباراة، في الشوط الأول قدمنا مستوى جيداً، وتمكنا من العودة.. لكن مخزون اللياقة البدنية تراجع مع نهاية الشوط الثاني لنستقبل هدفين، اللياقة البدنية والخبرة حسمتا نتيجة هذه المباراة في نهاية الأمر»، وأكد:«رغم هذه النتيجة إلا أنني أؤمن بأن حظوظنا ما زالت قائمة في المنافسة».
من جانبه، اعتبر هونج ميونج-بو مدرب كوريا الجنوبية، أن التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني منحت الفريق الفوز. وقال: «كانت هذه المباراة صعبة، وأريد أن أهنئ اللاعبين من أعماق قلبي، بشكل عام سارت الأمور بحسب خطة المباراة».
وأضاف: «عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل في الشوط الثاني، قمنا بعمل بعض التغييرات التكتيكية، وقد استجاب اللاعبون بصورة جيدة». وأوضح:«أبطأنا اللعب قبيل نهاية الشوط الأول، وأسفر ذلك عن دخول هدف في مرمانا، كان يجب أن ننهي الشوط الأول دون دخول أهداف في مرمانا».
وأردف:«كان مدافعونا متباطئين قليلاً، وجعلوا الأمور أسهل على لاعبي الفريق المنافس من أجل صنع فرص التسجيل، ولكن في الشوط الثاني حركنا الخط الخلفي، ونفذ اللاعبون الخطة بشكل جيد».

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