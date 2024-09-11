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الرياضة

مدرب البحرين: لدينا مشكلة في خط الهجوم.. واليابان استحق الفوز

مدرب البحرين: لدينا مشكلة في خط الهجوم.. واليابان استحق الفوز
11 سبتمبر 2024 16:22


الرفاع (د ب أ)
اعترف دراجان تالايش، المدير الفني لمنتخب البحرين لكرة القدم بأحقية منتخب اليابان في الفوز على فريقه 5/ صفر في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.
وقال تالايش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «أهنئ منتخب اليابان على الأداء المميز في هذه المباراة، حيث استحقوا تحقيق الفوز، في حين أننا نتعلم من الأخطاء ونمضي قدماً»، وأضاف: «لدينا مشكلة في خط الهجوم ونسعى لمعالجتها، وأنا أتحمل جميع اختيارات اللاعبين بالمنتخب».
وأكد: «المنتخب الياباني كان الطرف الأفضل، وأنا أعتذر لجماهير منتخب البحرين بعد هذه النتيجة». من جانبه، اعتبر هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان أن فريقه نجح من خلال الصبر والتأني في تحقيق الفوز خارج ملعبه على البحرين. وقال: «بفضل مثابرة اللاعبين في المواقف الصعبة، نجحنا في السيطرة على إيقاع المباراة، أظهر اللاعبون أنهم مستعدون ويمتلكون الصبر في هذه المباراة خارج أرضنا».
وقال اياسي اويدا لاعب المنتخب الياباني: «حققنا الفوز بفارق كبير، ولكن المباراة كانت صعبة، وهذا ظهر في بداية الشوط الأول، حيث تأثرنا بالأجواء»، وأضاف: «لم أتمكن من التسديد في المباراة الأولى، ولهذا كنت مصمماً على تهيئة الكرة للتسديد، وأعتقد أننا تمكنا من تحقيق ما كنا نريد كفريق».

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