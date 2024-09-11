لأول مرة في المنطقة.. الإمارات تستضيف كأس العالم لـ «كريكت السيدات»



دبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات لأول مرة في المنطقة بطولة «كأس العالم للكريكت للسيدات T20» التي ينظمها المجلس الدولي للكريكت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت، وتقام منافساتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في دبي والشارقة خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر، ويشارك فيها 10 فرق من مختلف قارات العالم هي: أستراليا، اسكتلندا، نيوزيلندا، إنجلترا، جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، جزر الهند الغربية، وبنجلاديش.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه: جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت، زايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الامارات للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي.

وتستمر البطولة على مدار 18 يوماً تقام خلالها 23 مباراة، حيث سيتم تقسيم مباريات البطولة بين دبي والشارقة مع تحديد مباراتي نصف النهائي في 17 أكتوبر في دبي و18 أكتوبر في الشارقة، وستقام المباراة النهائية في دبي، كما تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أستراليا بطلة العالم ست مرات، إلى جانب الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنجلاديش وإنجلترا وجنوب أفريقيا وجزر الهند الغربية واسكتلندا.

وأشاد جيف ألارديس باستضافة دولة الإمارات للبطولة، وقال: «الإمارات مكان يمثل فيه العالم أجمع، وهذا يعني أن هذه البطولة هي كأس عالم محلية لجميع الفرق العشرة ويمكن للاعبين الاستمتاع بدعم المشجعين المتحمسين. مع وضع ذلك في الاعتبار، يسعدني أن أعلن أن التذاكر ستكون متاحة من خمسة دراهم فقط وسيكون الأطفال دون سن 18 عاماً مجاناً».

وأضاف: «سنعمل أيضاً مع مجلس الكريكت الإماراتي ومجلس دبي الرياضي على إرث الحدث. سنقيم مهرجانات الكريكت لإعطاء أكثر من 500 فتاة فرصة للمشاركة في اللعبة والاستمتاع بتجربة أولى ممتعة للكريكت، كما أود أن أشكر مجلس الإمارات للكريكت وأصدقائنا في مجلس دبي الرياضي وكذلك الفرق في استاد دبي الدولي واستاد الشارقة للكريكت على جهودهم غير العادية وتعاونهم الكبير».