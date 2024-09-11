«عالمية» أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تستعد لاستقبال 8000 لاعب



أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الجوجيتسو الاستعدادات المكثّفة لتنظيم النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأهم البطولات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، والتي تقام في مبادلة أرينا بأبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة غير مسبوقة وأعداداً قياسية للاعبين واللاعبات من شتى دول العالم، وفي مقدمتها الإمارات والبرازيل وكازاخستان وروسيا والكويت.

وكانت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي انطلقت في عام 2009، شهدت مشاركة حوالي 500 لاعب من 50 دولة. ومع مرور الأعوام، شهدت البطولة نمواً هائلاً من حيث عدد المشاركين والدول، وصولاً إلى النسخة الخامسة عشرة التي أقيمت العام الماضي، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب من 127 دولة​.

وتقدم البطولة لعشاق رياضة الجوجيتسو تجربة حافلة بالنزالات المشوّقة والمهارات الاستثنائية والأجواء الحماسية، حيث تتضمن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو الذي يشهد نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال يومي 6 و7 نوفمبر، والباراجوجيتسو يوم 7 نوفمبر، إلى جانب منافسات الناشئين والشباب يومي 8 و9 ومنافسات الهواة يومي 10 و11 نوفمبر، والأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر، ومنافسات المحترفين أيام 14 و15 و16 نوفمبر ليكون مسك الختام مع جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو يوم 17 نوفمبر.

ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظّمة للبطولة: «نسعى إلى أن تكون النسخة الـ 16 استثنائية بكل المقاييس، ووفق أعلى المعايير التنظيمية العالمية، نحن متفائلون بقدرة هذه النسخة من البطولة على الارتقاء بمشهد الجوجيتسو العالمي إلى آفاق جديدة، وتاريخ البطولة خير شاهد على تطورها المستدام عاماً بعد آخر، خصوصاً على صعيد زيادة أيام المنافسات لاستيعاب الأعداد الضخمة من اللاعبين الراغبين في تسجيل أسمائهم في سجلات البطولة. وإننا على يقين بأن نسخة هذا العام ستكون امتدادًا للنجاحات السابقة وتأكيداً على مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو».

ويتابع الظاهري: إن النجاح الكبير والإقبال المتزايد الذي تشهده بطولة أبوظبي العالمية يمثل نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والذي يمثل الركيزة الأساسية في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو. ويعكس تمديد أيام البطولة في نسختها الـ 16 الشعبية المتزايدة والنمو المتواصل الذي تحققه البطولة عاماً بعد عام. وتتيح هذه الخطوة فرصاً أكبر للمشاركين للانضمام إلى المنافسات، والحضور والتفاعل بشكل أوسع مع الحدث.

وبدوره، يقول محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، مدير البطولة: «تواصل اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لاستضافة هذه النسخة وتوفير جميع مقومات النجاح، بدءاً من التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء والجهات المعنية الداعمة، مثل شرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة، ووزارة الداخلية وغيرها، بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة على صعيد استقبال اللاعبين وتجهيز البنية التحتية، ووصولاً إلى الاهتمام بأدق التفاصيل والتأكد من جاهزية الفرق التطوعية والطبية والأمنية».

ويضيف: «تشهد نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة، ما يدفعنا لتكثيف جهودنا والعمل وفق وتيرة أسرع لاستيعاب هذه الزيادة الملحوظة، وضمان تقديم بطولة لا مثيل لها، وتحقيق أصداء إيجابية تليق بمكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة».



معدلات قياسية

ترحب النسخة السادسة عشرة من البطولة بمجموعة من الأبطال الأعلى تصنيفاً عالمياً مثل البرازيلي لوكاس بروتاسيو والبرازيلية جوليا ألفيس، والإماراتية مروة الحوسني، والبرازيلي فيليبي بيزيرا، والأميركي كريس بوير وغيرهم.

وأكّدت اللجنة المنظمة الإقبال الكبير على التسجيل حالياً بمعدلات قياسية تتجاوز نسبة 50% حتى الآن قبل نحو شهرين على انطلاق المنافسات، لافتة إلى أنه في ظل هذا الإقبال الكبير بتلك الوتيرة المتسارعة من الوارد أن يتم اغلاق باب التسجيل قبل الموعد المحدد، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إنهاء إجراءات التسجيل من قبل الراغبين في المشاركة بالحدث.