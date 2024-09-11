الإمارات تشارك في «المدرسية العالمية» بـ 14 لعبة



أبوظبي (وام)

أعلنت اتحادات رياضية إماراتية اعتمادها برامج الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي ستقام بالبحرين، خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة البارالمبية الوطنية حرصها على توفير الإعداد المثالي للمشاركين في الفعاليات بالتعاون مع الأندية، بما يعزز فرص المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية.

ومن المقرر أن تشارك الإمارات في 14 رياضة هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والملاكمة، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والألعاب البارالمبية والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة.

وأشار اتحاد الملاكمة إلى أن خطة الاستعداد تتضمن إقامة معسكر داخلي في إمارة أبوظبي مطلع الشهر المقبل لرفع جاهزية عناصر المنتخب، وأوضح اتحاد القوس والسهم أن المنافسات المحلية والمعسكر الإعدادي في أوزبكستان والمشاركة السابقة في بطولة كوريا الجنوبية، فرصة مثالية لإعداد اللاعبين واللاعبات.

واعتبر اتحاد الجودو أن مشاركة العديد من عناصر المنتخب في بطولة كأس الاتحاد للجودو لفئة الشباب والناشئين في افتتاح موسم الاتحاد الرياضي يوم 14 سبتمبر الحالي ستكون مرحلة مهمة ضمن خطة الاستعداد المقررة قبل الانتقال إلى أجواء الألعاب المدرسية العالمية.

ويستعد اتحاد ألعاب القوى من خلال المشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة المقامة حالياً بالسعودية، والعديد من المسابقات الأخرى في الموسم الجديد.