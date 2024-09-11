كأس «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» لطائرة السيدات على خط الانطلاق



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، تنطلق مساء الغد منافسات «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»، ويسبق الانطلاقة حفل افتتاح منتظر في السابعة مساءً، يتضمن فقرات فنية وترفيهية، ليكون بداية مثيرة للبطولة ويعكس الروح الحماسية التي تسود بين المشاركين والجماهير.

وتستمر منافسات البطولة حتى 16 سبتمبر الجاري بمقر الأكاديمية الجديد، بمشاركة فرق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، والفرق الزائرة التي حلت بأبوظبي وأكملت تحضيراتها لانطلاق البطولة ممثلة في

فتيات العيون الكويتي، وفريق 6 أكتوبر المصري، وفريق القلمون اللبناني.

وأعرب ممثلو الوفود المشاركة عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة، مشيدين بالتجهيزات المتميزة التي وفرتها اللجنة المنظمة للبطولة من صالات ومرافق رياضية حديثة تسهم في ضمان توفير أجواء تنافسية على أعلى مستوى، كما أشاروا إلى أن هذه البطولة تعد فرصة مهمة لاكتساب الخبرات وصقل المهارات الرياضية للاعبين في إطار منافسات قوية بين فرق تتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية والاحترافية.

وأكملت فرق العمل بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الاستعدادات لانطلاق المنافسات، وجاهزية فريق الأكاديمية لخوض غمار البطولة تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الجهاز الفني والإداري، حيث خاض الفريق خلال الأسابيع الماضية تدريبات مكثفة ركزت على تطوير الجوانب التكتيكية والبدنية.

وأكدت فاطمة العامري ممثلة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الجاهزية الكاملة للمشاركة المرتقبة في المنافسة، وقالت: "اللاعبات في أتم جاهزيتهن لتقديم أداء مشرف يعكس مستوى التطور الكبير للرياضة النسائية في الإمارات، مشيرة إلى أن الروح الجماعية والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني ستكون مفتاح النجاح خلال البطولة.

وتحرص اللجنة المنظمة للبطولة على توفير بيئة تنظيمية متميزة تليق بأهمية الحدث الرياضي، حيث جهزت مرافق الأكاديمية بأحدث التقنيات والوسائل الآمنة لاستقبال الفرق والجماهير خلال المباريات وفق أعلى المعايير. كما وضعت اللجنة برنامجاً زمنياً دقيقاً للمباريات والفعاليات المصاحبة للبطولة.

ويمثل كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات فرصة مهمة لتسليط الضوء على الرياضة النسائية وتطوير كرة الطائرة في المنطقة، حيث تسعى الأكاديمية من خلال تنظيم هذه البطولة إلى تعزيز مكانتها كمركز رياضي إقليمي يسهم في دعم المواهب الرياضية العربية وتقديمها إلى الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق كرة الطائرة، إلى جانب متابعة إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، مما يعكس مدى أهمية البطولة كحدث رياضي بارز في أجندة الرياضة العربية النسائية لعام 2024.