وساطة لحل النزاع المالي بين مبابي وسان جرمان



باريس (أ ف ب)

عرضت رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم على المهاجم الدولي كيليان مبابي وفريقه السابق باريس سان جرمان وساطة لحل نزاعهما المالي، بعد مطالبة الأول بـ55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، حسبما أعلن نادي العاصمة.

واجتمع محامو الطرفين بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني.

ورحب باريس سان جرمان في بيان صحفي، بطلب الوساطة الذي «يسعى إليه منذ أشهر عديدة».

ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطراً للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالباً نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة «لو موند»، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن «الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل، مايو ويونيو)، بالإضافة إلى +مكافأة أخلاقية+ عن هذه الأشهر الثلاثة».

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن مبابي تواصل أيضاً مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.

وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقاً لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.

ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.