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الرياضة

افتتاح ملعب كرة قدم في مصفح الصناعية

افتتاح ملعب كرة قدم في مصفح الصناعية
11 سبتمبر 2024 19:06


أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح ملعباً لكرة القدم في «شارع 8» بمصفح الصناعية، بالتعاون مع شركة الأصباغ الوطنية، والإسكان الجماعي «ايكاد»، وشركة بساتين لتنسيق الحدائق، وشركة الظفرة لأنظمة الري، والاستشاري دورش القابضة، والاستشاري تطوير الشرق الأوسط، وبحضور لاعب المنتخب السابق الكابتن عادل مطر.
وحرصت البلدية على إنشاء الملعب في منطقة قريبة من مساكن العمال في مصفح لتسهيل وصولهم إليه، كما عملت على تنفيذ إنشائه وفقاً للمواصفات المعتمدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للملعب نحو 1170 متراً مربعاً، كما تم إنشاء سور معدني وسياج مرتفع من الشباك حول الملعب لتوفير الخصوصية لممارسي الرياضة وحفاظاً على سلامتهم، وكذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية بالشوارع المجاورة لمنطقة الملعب.
شهد افتتاح الملعب، الذي يعتبر إضافة جديدة للبنية التحتية الرياضية في المنطقة، إقامة مباراة كرة قدم بين فريقين من العمال سكان المدينة العمالية «ايكاد»، كما تم تكريم الفريق الفائز بالكأس والميداليات وتقديم الهدايا للمشاركين، حيث عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لبلدية مدينة أبوظبي ومركز بلدية مصفح على الاهتمام بإنشاء مثل هذه الملاعب للفئات العمالية، والتي تمنحهم الفرصة لممارسة هواياتهم والاستمتاع بأوقاتهم خارج العمل واستثمارها في رياضة مفيدة، حيث من المتوقع أن يكون خياراً مفضلاً للعمال سكان المنطقة.
إلى ذلك تؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على تعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في إسعاد كافة فئات وأفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، حيث تعمل بشكل متواصل على إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية متعددة الاستخدامات في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، كما تعمل على تفعيلها عبر تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

بلدية أبوظبي
بلدية مصفح
كرة القدم
اسماعيل مطر
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