دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100



دبي (الاتحاد)



أعلنت منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون عن إقامة فعاليات نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 في دبي على مدار يومي 16 و17 نوفمبر القادم، لتكون الجولة الختامية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون تي 100 لعام 2024 في موسمها الأول.

وأوضح سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين: «نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه دبي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، فقد قررنا الإعلان عن اختتام سلسلة بطولة العالم للترايثلون، وتتويج ​​الأبطال العالميين الأوائل في دبي. وستشهد دبي أكبر حدث يقام لهذا العام، حيث من المقرر أن يتنافس أكثر من 10000 مشارك عبر مجموعة من المسافات والسباقات الفردية. ولا شك في أن تنظيم هذا الحدث الضخم في مضمار ميدان أمام الخلفية المذهلة لأفق دبي يؤكد أن الحدث الختامي لموسمنا الافتتاحي سيكون مذهلاً ولافتاً».

وأضاف رينوف: «لقد حرصنا على تنظيم حدث ثامن لموسم 2024، لكن هذا لم يتحقق. ومع ذلك، نحن سعداء بإنهاء موسمنا الافتتاحي في دبي وسنعلن قريباً عن أماكن وتواريخ عام 2025، وهو أمر مشجع للغاية للسلسلة العام المقبل أيضاً».

ستكون نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100 جزءاً من تحدي دبي للياقة البدنية لعام 2024، والذي يُشكل مبادرة فريدة تستمر لمدّة شهرٍ كامل للاحتفاء باللياقة البدنية وحث أفراد المجتمع على تعزيز النشاط والحيوية. ويُشجع التحدي على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً بما يُسهم في تحفيزهم على اتباع العادات الصحية لتصبح بمثابة أسلوب حياة على المدى الطويل. وقد أصبح تحدي دبي للياقة جزءاً أساسياً من ثقافة اللياقة والصحة في دبي، وبوابة نحو مستقبل مفعم بالحيوية والنشاط؛ إذ يُلهم آلاف الأشخاص لممارسة النشاط البدني وتحسين صحتهم والتواصل مع الآخرين من خلال أهداف اللياقة المشتركة.

وبالإضافة إلى تتويج الأبطال في أول نسخة من بطولة ترايثلون تي 100، الذي حظي باعتراف رسمي من الاتحاد العالمي للترايثلون، الجهة الدولية المسؤولة عن هذه الرياضة، فإن النهائيات العالمية لترايثلون دبي تي 100 ستشهد توزيع الجوائز التي تصل قيمتها إلى رقم قياسي قدره 7 ملايين دولار، حيث سيتم منح 250 ألف دولار في السباق، بالإضافة إلى 2 مليون دولار أخرى للمسابقة التي تستمر طوال الموسم.

ومن جانبها، قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «نحن فخورون بالشراكة مع منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين لإطلاق هذه المنافسة الجديدة، لنشهد أعلى مستوى من سباقات المسافات الطويلة في جولة بطولة عالمية معتمدة رسمياً، بنفس الطريقة التي تدعم بها سلسلة بطولة العالم للترايثلون سباقات الترايثلون القياسية. ومن المقرر أن تكون دبي بمثابة ختام رائع للسلسلة».

واستناداً إلى التغيير الحالي ضمن فعاليات البطولة، تم تقليص عدد السباقات الإلزامية للرياضيين من خمسة إلى أربعة، بالإضافة إلى نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100 العالمية.

وأضاف كريس كيرمود، رئيس منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين: «من المبادئ الأساسية التي قامت عليها الجولة العالمية لترايثلون تي100هو العمل على تطوير رياضة الترايثلون من خلال تقديم منافسات موسمية في هذه الرياضة. يعتمد هذا على الفرضية البسيطة وراء جميع الرياضات - يريد المشجعون مشاهدة نخبة النخبة من الرياضيين وهم يتنافسون باستمرار طوال العام. نحن سعداء لأن منافسات تي 100 قدمت هذا للترايثلون في موسمنا الافتتاحي، وسنعلن عن مواعيد التقويم لعام 2025 في أقرب وقت».