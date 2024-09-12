الفتى الذهبي .. سلاح «الأبيض» في تصفيات المونديال



سلطان آل علي (دبي)

انتهت أول جولتين من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، وحصد منتخب الإمارات 3 نقاط مهمة من أصل 6 أمام المرشحين المباشرين للتأهل؛ مما يعطي بداية جيدة لهذه المرحلة، وقد برزت الروح القتالية للاعبين، وتألق أكثر من نجم، إلّا أنّ علي صالح حقق أرقاماً مميزة تستحق الإشادة.

في مواجهة إيران الأخيرة دخل علي صالح كلاعب بديل في الدقيقة 59، ورغم أنه لم يشارك إلا في 31 دقيقة، إلا أنه تصدر قائمة المسددين في المباراة من المنتخبين، حيث سدد 4 مرات، منها 1 على المرمى، و3 أخرى تُصُدِّي لها من الدفاع الإيراني، بالإضافة إلى أنه خلق جبهة هجومية قوية من خلال قدرته على المراوغة والمهارة التي يمتلكها، فقد حاول المراوغة 4 مرات، ونجح في اثنتين وهو ثاني أعلى لاعب في المباراة كذلك.

وبشكل عام في أول جولتين، يتصدر علي صالح أفضلية الخط الهجومي في المنتخب من ناحية التسديد بـ 5 تسديدات خلال مباراتين وهو لم يلعب سوى 46 دقيقة بالمجمل، وقد سجل هدفاً رائعاً على قطر كان له الحسم في المواجهة الأولى. وفي المقابل، فإن كايو كانيدو، المهاجم الأول في المنتخب، لم يسدد سوى مرة واحدة خلال 180 دقيقة، وكانت بعيدة عن المرمى، مما يشير إلى وجود خلل واضح في هذا المركز.

ونتمنى أن يستمر تألق علي صالح مع المنتخب الوطني، حيث إنه يشكل سلاحاً مهماً ورئيسياً خلال المرحلة القادمة والتصفيات النهائية الحاسمة. علي يضيف الكثير من الجرأة والقوة والمهارة إلى الخط الهجومي؛ مما يعزز حظوظ الأبيض في التأهل بقادم المواجهات.