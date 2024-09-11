عودة الثلاثي الدولي لتدريبات الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل فريق الوحدة تدريباته اليومية، استعداداً لعودة الدوري في العشرين من الشهر الجاري، وحرص روني دايلا مدرب الفريق على إعطاء اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب مباراة جلف يونايتد الودية التي انتهت بفوز العنابي بثلاثية نظيفة سجل وامبا هدفين، وأوتيلي هدفاً واحداً.

وعاد الفريق للتدريبات أمس الأول، وسط حالة من الحماس الشديد في ظل الرغبة في العودة إلى منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويعد الوحدة والوصل الفريقين الوحيدين اللذين لم يخوضا مباراتي الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأمر الذي فرض على الجهاز الفني ضرورة عمل فترة تشبه فترة إعداد أخرى لا سيما أن فترة التوقف وصلت إلى 22 يوماً، وخاض العنابي، خلال تلك الفترة مباراتين وديتين.

وينتظر الوحدة عودة عبد الله حمد اليوم من معسكر المنتخب، كما ينتظر عودة كل من الإيراني أحمد نور الله إلى صفوف الفريق، بعد الانضمام للمنتخب الإيراني، خلال مباراتي قيرغيزستان والمهاجم السوري عمر خربين الذي انضم إلى منتخب بلاده لخوض عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي.