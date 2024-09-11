بوركا مدافع بني ياس يتصدر الظهور الدولي لسفراء دورينا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصدر أندريه بوركا مدافع بني ياس ومنتخب رومانيا، سجل المشاركات الدولية لأجانب «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال التوقف الأول لموسم 2024- 2025، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر الحالي، بعدما لعب أساسياً لـ 180 دقيقة في مباراتي رومانيا أمام كوسوفو وليتوانيا على التوالي ضمن منافسات «دوري الأمم الأوروبية».

وحظي 10 من النجوم الأجانب لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بفرصة المشاركة في مباراة على الأقل في التوقف الدولي الأول، والتي تضمنت خوض جولتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في آسيا وأميركا الجنوبية، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، ودوري الأمم الأوروبية.

وفرض بوركا مدافع «السماوي» الأفضلية بالعلامة الكاملة برصيد 180 دقيقة مع منتخب رومانيا، في الوقت الذي تألق فيه الثنائي مهدي قائدي لاعب كلباء ومنتخب إيران، ولابا كودجو مهاجم العين ومنتخب توجو على صعيد تسجيل الأهداف.

ومنح هدف قائدي منتخب بلاده إيران نقاط الفوز أمام الإمارات 1-0، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وشارك قائدي لـ 117 دقيقة في مباراتي إيران أمام قيرغيزستان والإمارات على التوالي.

في المقابل، سجل لابا كودجو مهاجم العين، الهدف الثاني لمنتخب بلاده توجو أمام مضيفه غينيا الاستوائية 2-2، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وكان لابا شارك أساسياً لـ 90 دقيقة في المباراة الأولى أمام ليبيريا 1-1 في الجولة الأولى، و16 دقيقة كبديل في المباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية.

وحل سردار آزمون مهاجم شباب الأهلي، ومنتخب إيران ثالثاً في ترتيب «دقائق المشاركة» لأجانب دورينا في الجولتين الماضيتين، بمعدل 113 دقيقة في مباراتي قرغيزستان والإمارات، مقابل 106 دقائق للابا كودجو مهاجم العين ومنتخب توجو.

وشهدت مباراتي كوريا الجنوبية أمام فلسطين 0-0، وعمان 3-1، ضمن المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المونديالية، ظهور الثنائي سيونج هيون لاعب الوصل وبارك يونج لاعب العين في مباراة عمان، بمعدل 90 دقيقة للأول مقابل 85 دقيقة للثاني، فيما جلس يو مين تشو لاعب الشارقة على «دكة البدلاء» في المباراتين.



68 دقيقة لرحيمي

حظي سفيان رحيمي لاعب العين ومنتخب المغرب بفرصة المشاركة مع «أسود الأطلس» في مباراتين على التوالي الجابون 4-1، بمعدل 68 دقيقة، وأمام ليسوتو 1-0 بمعدل 20 دقيقة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، وشهدت التصفيات ذاتها ظهور الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الجزيرة مع الفراعنة في مباراتين على التوالي أمام الرأس الأخضر «40»، بوتسوانا «15».



الرصيد الأقل

شمل الرصيد الأقل لدقائق اللعب على صعيد الأجانب الدوليين لأندية دورينا، الثنائي شهريار موجانلو لاعب كلباء ومنتخب إيران الذي شارك كبديل لـ 10 دقائق في المباراة الأولى أمام قيرغيزستان، وروميرو كاكو لاعب العين ومنتخب باراجواي الذي لعب بدوره 8 دقائق في المواجهة أمام البرازيل 0-1 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.