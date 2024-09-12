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الرياضة

منع إنزو فرنانديز من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر

منع إنزو فرنانديز من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر
12 سبتمبر 2024 10:30

لندن (د ب أ)

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عوقب إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي من قيادة السيارات في بريطانيا بعد إدانته بارتكاب مخالفة مرورية. وتم تغريم اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ من العمر 23 عاما بمبلغ قيمته 3020 جنيها إسترلينيا (3940 دولارا) إضافة إلى منعه من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر بعد إدانته بتهمتين تتعلقان بالفشل في تحديد هوية السائق.
ويتردد أن سائق السيارة تم ضبطه وهو يقود متجاوزا السرعة المحددة في مدينة سوانزي الويلزية في 20 ديسمبر 2023، كما تجاوز الإشارة الحمراء في مدينة لانيلي قبل المخالفة الأولى بشهر واحد. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه لم يثبت أن فرنانديز كان سائق السيارة في المخالفتين، لكن الشرطة الويلزية تواصلت مع اللاعب بصفته مالك السيارة المرصودة، ولكنه لم يرد بالمعلومات المطلوبة.
وكما غاب إنزو فرنانديز عن حضور جلسة المحكمة بعد إدانته غيابيا في وقت سابق من العام الجاري. كما حصل لاعب تشيلسي على عقوبة بـ 12 نقطة بعد ارتكاب المخالفتين لتضاف إلى عقوبة أخرى بتسع نقاط، ليمنع تلقائيا من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر.
وفاز فرنانديز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر 2022، وانضم بعد شهر إلى تشيلسي في صفقة قياسية بريطانية مقابل 8ر106 ملايين جنيه إسترليني قادما من بنفيكا البرتغالي.

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