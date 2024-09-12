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الرياضة

ألعاب القوى يبدأ مشاركته في «عربية الناشئين» اليوم

ألعاب القوى يبدأ مشاركته في «عربية الناشئين» اليوم
12 سبتمبر 2024 11:00


الطائف (وام)
يفتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى اليوم، مشاركته في فعاليات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة التي تقام في المملكة العربية السعودية بمحافظة الطائف، وتشارك مريم كريم في سباق 400 متر، وسلمى المري في منافسات«رمي القرص»، وسالم المقبالي في دفع «الجلة».
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني مساء امس، لاستعراض آخر الترتيبات الخاصة بالمنافسات، واعتماد القوائم النهائية للمشاركة، بحضور علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام في اتحاد ألعاب القوى، وجميلة عبدالله العلي إدارية المنتخب النسائي، بالإضافة إلى ممثلي المنتخبات المشاركة.
يذكر أن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة تضم سالم المقبالي«الرمي»، ومحمد أحمد المصعبي فئة«800» متر، ومريم كريم ومريم الفارسي في فئات 100، و200، و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي في فئة «التتابع متنوع» وسلمى المري في فئة «الرمي».

منتخب ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
البطولة العربية لألعاب القوى
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