«سفراء الوطن» يحولون الأنظار نحو «الآسيوية»



مراد المصري (أبوظبي)

بدأت عجلة التحضيرات بإيقاع أعلى مع عودة اللاعبين الدوليين تدريجياً إلى صفوف الأندية، بعد ختام «أيام الفيفا»، وتحديداً الرباعي الذي يستعد لبداية المشوار الأسبوع المقبل في البطولات القارية، وهم العين والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا 2.

ويستهل «الزعيم» الذي توج باللقب الآسيوي الموسم الماضي، مشواره في «النخبة» بلقاء السد القطري الاثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وبعدما اطمأن العين على جاهزية العناصر من خلال تجاوزه اتحاد كلباء وبلوغ ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عزز صفوفه خلال فترة التوقف بضم الأرجنتيني فليبي سالوموني لمدة سنة على سبيل الإعارة من نادي جواراني الباراجوياني.

من جانبه خاض الوصل مباراة ودية مع الرفاع الشرقي البحريني على ستاد زعبيل، انتهت بالتعادل 1-1، وذلك مع ترقب سفر «الفهود» لمواجهة باختاكور يوم الثلاثاء المقبل في أوزبكستان.

أما شباب الأهلي فاطمئن على جاهزية أغلب العناصر بعدما تجاوز عجمان ليبلغ ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الذي يستقبل نادي الحسين إربد الأردني يوم الأربعاء المقبل على استاد راشد ضمن دوري أبطال آسيا 2.

ويدرك «الفرسان» أهمية التحضيرات بتركيز مرتفع أمام الفريق الذي يسير بخطوات متصاعدة، ودخل دائرة المنافسة على الألقاب في بلاده في المواسم الأخيرة.

أما الشارقة فظهر بشكل مقنع، عندما جدد الفوز على خورفكان ليبلغ ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الذي استغل فترة «أيام الفيفا»، لإبرام صفقات لتعزيز صفوفه، أبرزها الكرواتي داركو لاعب خط الوسط، والبرازيلي بيرو صاحب الـ 20 عاماً الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي.

من جانبها، عادت بقية الأندية لخوض التدريبات أيضاً، إذ من المقرر أن تستأنف مسابقة دوري أدنوك للمحترفين مع الجولة الثالثة أيام 20 و21 و22 سبتمبر الجاري.