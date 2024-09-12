«الزعيم» يستعد لبداية «الرحلة الآسيوية» بـ «صفقات استثنائية»



معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد العين بقوة لافتتاح مشواره في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، في «اللقاء المرتقب» أمام السد القطري الاثنين المقبل، ضمن افتتاح «الجولة الأولى» لمنطقة الغرب، وتُقام المباراة على استاد هزاع بن زايد، ويحمل العين لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قبل التحديث الجديد للمسابقة، وتدشين «دوري أبطال آسيا للنخبة» التي يشارك فيها «الزعيم»، إلى جانب الوصل بطل «دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الماضي، و«دوري أبطال آسيا 2» ويشارك فيها الشارقة وشباب الأهلي.

وتنتظر العين تحديات كبيرة، خلال الموسم الجاري، بالمنافسة على 6 بطولات، على المستوى، العالمي والآسيوي والمحلي، تتمثل في كأس القارات، ومونديال الأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واستعداداً للمنافسات المتتالية على 6 جبهات في موسم مزدحم، عزز «الزعيم» صفوفه بعدد من أبرز اللاعبين، في مختلف المراكز، من أجل القدرة على الاستمرارية، في الموسم المُدجج بالبطولات، حيث أبرم العين 6 صفقات خلال «الميركاتو الصيفي»، أحدثها منذ أيام، بالتعاقد مع الأرجنتيني فيليبي سالوموني «الظهير الأيسر» لفريق جوراني الباراجواياني، وقبله ماتياس سيجوفيا لاعب بوتافوجو البرازيلي، وماتيو سنابريا «الجناح الأيسر» لفريق لانوس الأرجنتيني، وخالد بطي لاعب وسط الوحدة، وسيكو بابا جاساما لاعب وسط البطائح، وفابيو كاردوسو «قلب دفاع» بورتو البرتغالي.

ووقع «البنفسج» عقوداً احترافية لـ 8 لاعبين شباب، ليتم قيدهم في فريق تحت 23 عاماً، الذي يقوده المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو.

ويأتي ضم اللاعبين المقيمين صغار السن، ضمن شركة الكرة بنادي العين، لتوفير عناصر شابة قادرة على تدعيم صفوف الفريق الأول، للمنافسة على الألقاب جميعها في المستقبل القريب.

ويتمثل اللاعبون الذين وقعوا على عقود احترافية بالعين، في المهاجم جوناس نافو «18 عاماً)، ولا ولاعب الوسط هوب يوسف «18 عاماً)، والمهاجم ديفيد الباسيك «19 عاماً»، والظهير الأيسر ماركوس فيريرا «19 عاماً»، والمدافع مارسيلو فيريرا «19 عاماً»، ولاعب الوسط خوان شلينكمان «18 عاماً»، والجناح جواو ماركوس «19 عاماً»، والحارس حسن ساني «18 عاماً».

وحرص العين على تحصين مستقبل عدد من أبرز لاعبي «الزعيم» خلال الوقت الحالي، وعلى رأسهم الدولي المغربي سفيان رحيمي لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2028، بعدما كان ينتهي في يونيو 2025، بالإضافة إلى الحارس محمد بوسندة، والمدافع خالد علي.

وقطع العين بتجديد عقد سفيان رحيمي، الطريق على عروض أندية القمة في الدوري السعودي، لخطف هدف أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي المغربي، والحائز الميدالية البرونزية.

ولعب رحيمي دوراً بارزاً في حصول العين على لقبي «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» موسم 2021-2022، و«دوري أبطال آسيا» موسم 2023-2024، وعلى الرغم من الإخفاق المحلي الموسم الماضي 2023-2024، فقد نجح العين في حصد لقب دوري أبطال آسيا بموسم تاريخي، تفوق خلاله على العديد من الفرق الأكثر جاهزية والمدججة بالنجوم، والحصول على البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

ويستهدف العين استغلال لقب آسيا، ليكون نقطة انطلاق قوية الموسم الجاري، من أجل الصراع على الألقاب جميعها، وذلك بتضافر الجهود لاعبين، وجهاز فني بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

ويعمد كريسبو إلى زيادة الانسجام بين عناصر الفريق، سواء الجدد أو القدامة، للاستقرار على تشكيلة قادرة على المنافسة بقوة، قارياً ومحلياً، بداية من مواجهة السد القطري بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد دعم كافة خطوط الفريق بعناصر متميزة على مستوى الظهير ووسط الملعب والهجوم.

وقبل دخول المعترك الآسيوي يوم الاثنين المقبل، بدأ العين الموسم الجاري، بفوز على خورفكان 5-1، والتعادل مع البطائح 3-3 بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وحصد 4 نقاط، بالإضافة إلى تأهله إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد الفوز على كلباء ذهاباً بنتيجة 3-2، ثم الانتصار إياباً 3-1.