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الرياضة

مهند المسماري.. صائد الألقاب في «كرة القدم الإلكترونية»

مهند المسماري.. صائد الألقاب في «كرة القدم الإلكترونية»
12 سبتمبر 2024 13:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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فرض مهند المسماري، لاعب نادي شباب الأهلي، اسمه مجدداً على منصات التتويج في «كرة القدم الإلكترونية»، بعدما توج بطلاً لمنافسات النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية في الشارقة، بفوزه في النهائي على منافسه علي محمد لاعب نادي عجمان 5-1. 
واستحق المسماري وصف «صائد الألقاب»، حيث يحمل في سجله تمثيل الإمارات في نهائيات كأس العالم الإلكترونية 2022، والتتويج بلقب ببطولة دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني 2023 بقميص ناديه السابق عجمان، ووصافة النسخة الرابعة من ذات البطولة في 2024 خلف أحمد السويدي، ممثل نادي النصر.
وشهدت النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2024، مشاركة 32 لاعباً من 16 نادياً، وحفلت مواجهات المنافسة بالقوة والإثارة في نصف النهائي الذي سجل تفوق محمد بهاتي على علي الحمادي لاعب خورفكان بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثانية تغلب مهند المسماري على عبد الله المحمد لاعب الفجيرة بثلاثية نظيفة.
وتوج سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، مهند المسماري بطل النسخة الأولى، ومحمد بهاتي صاحب المركز الثاني وسط أجواء احتفالية، بحضور محمد المدني، رئيس لجنة كرة القدم الإلكترونية بالاتحاد.
وأعرب الطاهر عن سعادته بنجاح النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، وبالمشاركة الواسعة من مختلف الأندية، مشيراً إلى أنه ستُقَيَّم المسابقة ودراسة مقترحات الأندية لتطويرها في النسخ المقبلة، وأكد الطاهر أن الاتحاد مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات والمسابقات، لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، واستقطاب المواهب.

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