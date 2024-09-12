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الرياضة

5000 درهم غرامة احتفالية ميريز مع الجزيرة

5000 درهم غرامة احتفالية ميريز مع الجزيرة
12 سبتمبر 2024 13:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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غرّمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، الأرجنتيني رامون ميريز (27 عاماً)، مهاجم فريق نادي الجزيرة خمسة آلاف درهم، بجانب توجيه عقوبة الإنذار، بعد الاحتفال بنشر عبارات في قميصه الداخلي، في مباراة فريقه أمام البطائح 1-2، بإياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسجل رامون ميريز هدف التقدم لـ «فخر أبوظبي» من ركلة جزاء الدقيقة 4+45، قبل أن يدرك أناتولي بيرترند التعادل للبطائح في الدقيقة 84، ويضيف أنتونيو فيالهو في الدقيقة 98.
وضرب الجزيرة موعداً منتظراً أمام منافسه العين في الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بتأهله على حساب البطائح رغم الخسارة 1-2 في إياب الدور التمهيدي، واستفاد الجزيرة من أسبقية الفوز ذهاباً 3-1 على ملعبه.
واقتصرت عقوبات الانضباط مطلع الموسم الحالي، والذي شهد إقامة جولتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، وجولتين بنظام الذهاب والإياب في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على توجيه عقوبة «لفت نظر» لنادي عجمان؛ بسبب سلوك جماهيره تجاه حكم مباراة «البرتقالي» أمام شباب الأهلي 1-2 في الجولة الثانية، إضافة إلى الإنذار، والغرامة المالية على رامون ميريز لاعب الجزيرة في الكأس.
وقدم الأرجنتيني رامون ميريز، المنتقل حديثاً إلى الجزيرة، قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، أوراق اعتماده مبكراً مع «فخر أبوظبي»، بعدما شارك أساسياً برصيد 360 دقيقة في مباريات «فخر أبوظبي» الأربع في الدوري والكأس، سجل خلالهما هدفين في مباراتي البطائح 3-1، و1-2 في مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وعلق ميريز في وقت سابق على انتقاله إلى «فخر أبوظبي»، قائلاً: «حانت اللحظة التي بدت في كثير من الأحيان بعيدة جداً، ولكن علينا أن نتخذ قرارات، وأن نفكر أكثر قليلاً في عائلاتنا»، وأضاف: «أنا ممتن جدًا لكل شيء وجدته في نادي أوسييك، بدءاً من زملائي في الفريق وحتى المشجعين، الذين تحملوني، ودعموني طوال هذا الوقت».
وحول السنوات الأربع التي قضاها لاعباً في الدوري الكرواتي، أضاف: «كانت أربع سنوات رائعة، سواء في المجال الخاص أو الرياضي، أنجبت بناتي في أوسييك، وشعرت من الجهات جميعها بالحب الذي لم أتخيله أبداً. أشكر الله على كل ما فعله من أجلي، خاصة في عامي الثاني هنا، والذي لم يكن الأفضل، لكن المشجعين كانوا هناك بجانبي ودعموني، وهم يعلمون أنني سأعود، لن أستبدل السنوات الأربع الرائعة التي قضيتها هنا بأي شيء».

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