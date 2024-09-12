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الرياضة

اتحاد الجودو يدشن موسمه ببطولتي الناشئين والشباب

اتحاد الجودو يدشن موسمه ببطولتي الناشئين والشباب
12 سبتمبر 2024 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يدشن اتحاد الجودو موسمه الجديد صباح السبت بإقامة بطولة كأس الاتحاد للناشئين والشباب، بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس، وتعد بروفة لقدرات صالة الاتحاد الجديدة قبل افتتاحها الرسمي، وضمت قائمة المشاركة بعد إغلاق باب الاشتراك أمس الأول، حسب لائحة البطولة 180 لاعباً من الفئتين الذكور، حيث شملت فئة الناشئين 120 لاعباً مواليد ((2007 - 2008 - 2009))، بينما ضمت قائمة فئة الشباب 60 لاعباً لمواليد ((2004 - 2005 - 2006))، وتحددت أوزان فئة الناشئين بـ 8 أوزان وهي: تحت 50 كجم، 55,60,66,73,81، تحت 90 كجم وفوق 90 كجم.. بينما تشهد منافسات الشباب 7 أوزان وهي: تحت 55 كجم، 60,66,73,81، تحت 90 وفوق 90 كجم.
وتشهد أولى بطولات اتحاد الجودو مشاركة 9 أندية وأكاديميات تتمثل في أندية الفجيرة للفنون القتالية، كلباء، خورفكان، الشارقة الرياضي، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي النصر، بجانب أكاديميات نوجيرا، وليمبكس، وماترنا.. وسيكون الميزان الرسمي للمشاركين في البطولة، اعتباراً من الخامسة والنصف من مساء اليوم بصالة الاتحاد في بني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي خورفكان.
وكلفت اللجنة الفنية للجودو المحلي الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بمتابعة منافسات البطولة من أجل انتقاء أبرز المواهب الواعدة، لدعم المنتخبات العمرية ضمن خطة الاتحاد التي تعنى بالاهتمام باللاعبين الصاعدين، استعداداً للمشاركات المقبلة، وأبرزها دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي ستقام في مملكة البحرين، خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.

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