الحوسني وماجد راشد يغيبان عن الشارقة أمام «استقلال طاجيكستان»



علي معالي (أبوظبي)

يفتقد فريق الشارقة الثنائي عادل الحوسني حارس المرمى، وماجد راشد لاعب خط الوسط عن مباراة «الملك» أمام استقلال طاجيكستان في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى، في المباراة التي تقام بالعاصمة الطاجيكية دوشانبي، ويأتي غياب الحوسني بسبب الطرد الذي طال اللاعب في الموسم الآسيوي الماضي، وماجد راشد لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وفي ظل هذه المتغيرات أصبحت الأمور واضحة أمام الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق بالاستعانة بالحارس مايد مصبح، إضافة إلى البحث عن البديل المناسب لغياب ماجد راشد، وهناك أكثر من لاعب في هذا المركز سيتم الاستقرار عليه قبل السفر إلى طاجيكستان الأحد المقبل.

من جانب آخر، أصبح جيليرمي بيرو الشاب البرازيلي الجديد في صفوف الشارقة الورقة الجديدة الرابحة في يد المدرب بعد أن شارك بيرو في تدريبه الأول مع الملك، وتم الترحيب به بالشكل المناسب من الجهازين الفني والإداري واللاعبين في أرض الملعب، وفي المران أظهر اللاعب حالة فنية وبدنية جيدة تدفعه للتواجد في اللقاء الآسيوي الأول له ولـ «الملك» هذا الموسم، بحسب رؤية كوزمين والاستقرار على الأجانب المتواجدين في قائمة المباراة، وتمثل المواجهة أهمية قصوى للاعب للتعرف بشكل واقعي على مستوى الموهبة البرازيلية الجديدة والتي تمتعت أثناء وجودها في فريق كورينثيانز بالقدرات العالية، رغم أن عمره (20 عاماً) فقط.