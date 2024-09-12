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الرياضة

أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى 2027

أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى 2027
12 سبتمبر 2024 15:43

 
لندن (أ ف ب)
وافق الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، على تجديد عقده مع ناديه حتى عام 2027، لينهي حالة من الشك بشأن مستقبله، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية على نطاق واسع، وتولى أرتيتا (41 عاماً) الإشراف على «المدفعجية» عام 2019، وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري، علماً أن عقده الأصلي كان ينتهي في يونيو المقبل.
ودعا أرتيتا الشهر الماضي إلى الهدوء فيما يتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن، مؤكداً أن تركيزه كان ينصب على فترة الانتقالات الصيفية.
ويأتي تجديد عقده قبل المواجهة المرتقبة لأرسنال مع توتنهام غريمه في شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.
نجح أرتيتا منذ أن ترك الجهاز الفني لمانشستر سيتي لتولي المهمة خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، في إحراز الألقاب (أحرز كأس إنجلترا في موسمه الأول) مع أرسنال، ونافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين.
ويحتل أرسنال حالياً المركز الرابع في الترتيب بعد فوزين وتعادل، وسيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد أتالانتا الإيطالي. 

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