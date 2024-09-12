«القوارب الشراعية» تبحر في دبي 21 سبتمبر



دبي (الاتحاد)

يترقب عشاق الرياضات البحرية ومحبو سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، انطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024-2025 الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويتضمن سلسلة من السباقات والكرنفالات والمهرجانات البحرية المتنوعة والتي تتجاوز 20 حدثاً.

ويستهل النادي فعاليات الموسم هذا الشهر وتحديد يوم السبت 21 سبتمبر، بتنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يجمع كالمعتاد جيل المستقبل للتنافس على القاب فئتي الشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003) والناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات وصلت إلى ذروتها بعدما عكفت إدارة الشؤون الرياضية في النادي طوال الفترة الماضية على التنسيق والترتيب لبداية الموسم المرتقبة بعد اعتماد الفعاليات من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار.

وقال إن النادي حرص على إطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في كافة الأنشطة التي ينظمها النادي على التعديلات الخاصة بالقوارب والمعتمدة من قبل اتحاد الرياضات البحرية، والتي تشمل المواصفات التي تخص البدن، وكذلك كراسة الشروط ولائحة المشاركة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.