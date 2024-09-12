سالموني: الانتقال إلى العين خطوة مهمة في مسيرتي

العين (الاتحاد)



قال الأرجنتيني فيليبي سالوموني «21 عاماً»، الظهير الأيسر الذي تعاقد معه نادي العين لمدة موسم على سبيل الإعارة الأسبوع الماضي، إنه يعرف العديد من اللاعبين المحترفين في صفوف العين، ويشعر بالفخر بالانضمام لقلعة البنفسج، ولفريق كبير ينافس في المحافل القارية والعالمية واستطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتابع: «بالنسبة لي هذه خطوة مهمة للغاية، فاللاعبون الأفضل على الإطلاق يأتون إلى هنا، وكما يقولون، النادي يتيح لك احتلال الصدارة في الدوري، ويعطيك قيمة هائلة، لذلك فهو تحدِّ كبير جداً، وأنا فخور بوجودي هنا، كريسبو مدرب عالمي ولديه خبرة هائلة».

وعن بداياته مع كرة القدم قال: «بدأت لعب الكرة وأنا في الخامسة من العمر في نادي ديفينسور دي أوليفور، وكان نادي الحي الذي أعيش فيه، وبعد ذلك انتقلت إلى نادي بارك تشاس، وبعدها إلى نادي ريفر بليت وظللت هناك من سن 10 سنوات وحتي أتممت 20 عاماً، ثم انتقلت إلى نادي جوراني لمدة عام، والآن أنا هنا في العين».

أكمل: «لدي الكثير من المعلومات عن نادي العين.. لقد تحدثوا معي بطريقة جيدة جداً، وأنا كنت أتابعهم منذ فترة طويلة، أعرف الكثير عن اللاعبين وطاقم التدريب.. في الواقع لقد أجريت الكثير من البحث، فهي خطوة مهمة بالنسبة لي».

وأكمل «انتقالي لهذا النادي خطوة مهمة جداً بالنسبة لي.. فريق العين فاز بدوري أبطال آسيا وتوج بالعديد من الألقاب، حيث أحرز 14 لقباً، وانضمامي للفريق مصدر فخر كبير لي، لقد أتيت إلى هنا أسعى إلى الفوز بالكثير من الألقاب، وأريد أن ألعب مباريات كثيرة، وأن أكون لاعباً أساسياً وأحرز أهدافاً لا حصر لها، وأن أكون صانع ألعاب.. أسعى لمساعدة الفريق بكل ما أوتيت من قوة، وبالطبع أن نفوز بالبطولات معاً».