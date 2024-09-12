1700 لاعب من 50 دولة في بطولة آسيا للجوجيتسو بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP)، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو المقررة يوم غد في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة، في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتشكل البطولة إحدى أهم المحطات في الموسم الرياضي المحلي، كونها توفّر فرصة للاعبين من جميع المستويات لاختبار قدراتهم وتطوير أدائهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية نوفمبر المقبل، وأكد يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن البطولة محطة أساسية لقياس أداء اللاعبين من خلال مواجهة نخبة الأبطال العالميين.

وقال البطران: «أثمر التعاون الوثيق بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن تقديم بعض أقوى البطولات التي تجمع نخبة أبطال العالم في اللعبة وتمنحهم فرصاً لا مثيل لها للتألق وتسليط الضوء على قدراتهم مواهبهم إلى جانب الاستمتاع بالأجواء المميزة التي توفرها أبوظبي سواء من خلال تنظيم أفضل البطولات أو عبر تجاربها الثقافية والترفيهية الغنية».

وأضاف: بالتأكيد فإن المشاركة في مثل هذه البطولات تمثل أولوية للأبطال في كل مكان، كونها تعطي الفائزين بالمراكز الأولى نقاطاً تصنيفية تقربهم من الفوز بحزمة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزز فرصهم بالتتويج في جائزة أبوظبي العالمية».

وأضاف البطران:« ننظم هذه البطولة استناداً إلى أعلى معايير الاحترافية ونحرص على تقديم منافسات تلبي تطلعات اللاعبين والمشجعين على حد سواء، تم تجهيز المرافق بأحدث التقنيات لتوفير بيئة مثالية للمنافسة، وضمان انسيابية الأحداث. نحن ملتزمون بتقديم بطولة تواكب الطموحات وتبرز قدرات أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو».

من جانبه، أعرب رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، عن حماسه لانطلاق البطولة قائلاً:« البطولة محطة رئيسية للاعبين الساعين إلى تطوير تصنيفهم الدولي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على 1400 نقطة تصنيفية، ما يعني أنهم يقتربون خطوة إضافية نحو الوقوف على البساط الأحمر لجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو؛ وتتميز البطولة بتواجد بارز للأبطال من مختلف القارات، مما يجعل التحدي أكبر ويرتقي بالإثارة إلى أعلى مستوياتها».

وعبر اللاعب البرازيلي يوري هندريكس، المصنف الرابع عالمياً في فئة الحزام الأسود، عن تطلعه للمنافسة قائلاً:« تمثل البطولة فرصة ثمينة لنا كرياضيين لاختبار إمكانياتنا وقدراتنا في مواجهة أفضل اللاعبين. قضيت الأسابيع الماضية في التدريب المكثف، وأنا جاهز للتحدي. التواجد في أبوظبي يمنحني دفعة معنوية كبيرة، لأن هذه المدينة أصبحت رمزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو؛ هدفنا جميعاً هو تحقيق الفوز والصعود إلى منصة التتويج، وأنا مصمم على بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك».

من جانبها، أكدت اللاعبة الإماراتية مروة الحوسني، المصنفة الأولى في الحزام البني/الأسود في آسيا والشرق الأوسط، أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات قائلة: «كل بطولة أخوضها فرصة جديدة للتعلم والتطور؛ هذه البطولة تمثل محطة مهمة بالنسبة لي لاختبار مستواي وتحديد مدى جاهزيتي للاستحقاقات القادمة، وخاصة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو؛ أشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمه المستمر بتوفير هذه الفرص التي تساعدنا على الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات».

وستشهد البطولة ثلاثة أيام من المنافسات القوية، حيث ستنطلق بمنافسات فئات الناشئين والشباب، تليها منافسات الهواة والأساتذة يوم السبت، على أن تختتم يوم الأحد بمواجهات فئة المحترفين.