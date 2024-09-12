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الرياضة

أقصر لاعب سلة في تاريخ دوري المحترفين الأميركي يزور أبوظبي

أقصر لاعب سلة في تاريخ دوري المحترفين الأميركي يزور أبوظبي
12 سبتمبر 2024 17:30


أبوظبي (الاتحاد)
تتجه أنظار عشاق كرة السلة في المنطقة إلى العاصمة أبوظبي التي تترقب زيارة نجم كرة السلة تايرون كيرتس «موجسي» بوجس، أقصر لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بطول 1.60 متر.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) والتي تتضمن مباراتين استعداديتين بين بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 17 مرة بوسطن سيلتيكس والبطل الحالي دنفر ناجتس يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.
وتمنح الفعالية المرتقبة عشاق كرة السلة تجربة حافلة بالمتعة مع عودة يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA» في أبوظبي ومنطقة مشجعي NBA إلى العاصمة أبوظبي بالتزامن مع انطلاق المباريات في أكتوبر المقبل.
وتنطلق فعالية منطقة مشجعي NBA في منارة السعديات اعتباراً من الخميس 3 أكتوبر وحتى الأحد 6 أكتوبر، وتمنح الزوار تجربة حافلة بأنشطة كرة السلة والتجارب التفاعلية ولقاء نجوم السلة الأمريكيين، وشراء بعض المنتجات الحصرية التي تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية. وتتفرد نسخة هذا العام بمنح الجمهور فرصة مقابلة أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بمن فيهم موجسي بوجس وديريك فيشر وشاكيل أونيل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال موجسي بوجس: «عند انضمامي إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في عام 1987، كان هنالك عدد محدود من اللاعبين الأوروبيين في الدوري، ولكنه اليوم أصبح منصة عالمية تضم نجوما، مثل لوكا دونسيتش ونيكولا يوكيتشن، اللذين حققا حلمهما في اللعب بهذا الدوري. ويؤكد هذا التوسع العالمي بأن شعبية كرة السلة انتشرت من الولايات المتحدة إلى جميع أنحاء العالم وألهمت اللاعبين للتمسك بأحلامهم وأثبتت بأن لا مكان للمستحيل».
كما أشار بوجس إلى أهمية قدوم النجوم العالميين إلى أبوظبي مثل نيكولا يوكيتش، الحائز على لقب أفضل لاعب في البطولة، وقال: «تشكل مشاهدة أداء هؤلاء اللاعبين عن كثب تجربة فريدة، حيث يستمتع المشجعون بمواهبهم المذهلة وهم يقدمون عروضاً غير مسبوقة. وتتخطى كرة السلة نطاق الألعاب الرياضية، لتقدم أجواء عائلية وتجربة تجسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية. ويحظى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعشاق من مختلف الثقافات والدول، وأفخر بأنني جزء من تاريخ هذا الدوري وبالمساهمة في الوصول إلى جمهور جديد في أنحاء العالم».
وأعرب بوجس عن حماسه لزيارة أبوظبي والتعرف على تجاربها الغنية وتراثها الزاخر، وقال: «أتطلع إلى زيارة أبوظبي ومشاهدة معالمها الشهيرة مثل جامع الشيخ زايد الكبير والاطلاع على ثقافتها، كما أرغب بتذوق الأطعمة المحلية والاستمتاع بالتجارب المذهلة التي تقدمها». 

الشركة القابضة ADQ
دوري السلة الأميركي للمحترفين
كرة السلة
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