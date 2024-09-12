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الرياضة

الأسطورة الكرواتي بوبان: يويفا يحتاج رجل كرة قدم حقيقي

الأسطورة الكرواتي بوبان: يويفا يحتاج رجل كرة قدم حقيقي
12 سبتمبر 2024 19:30


زغرب (د ب أ)
قال زفونيمير بوبان، أسطورة كرة القدم في كرواتيا، إنه لا يريد أن يكون رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وشن بوبان هجوماً لاذعاً على مسؤولي يويفا الحاليين، الذين زعم أنهم يعتقدون أنهم أكبر من اللعبة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى «رجل كرة قدم حقيقي».
واستقال بوبان من منصبه كمدير لكرة القدم في يويفا في يناير الماضي، احتجاجا على تحرك السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد القاري، لتغيير القوانين التي من شأنها أن تسمح له بالبقاء في منصبه لفترة أطول.
وفي وقت لاحق، وصف سيفرين النجم الكرواتي المعتزل بأنه مهرج، فيما رأي مؤيدوه أن الخروج الدرامي لبوبان يعد تمهيدا منه لخوض انتخابات رئاسة يويفا يوما ما، وهو ما نفاه نجم ميلان الإيطالي السابق في مقابلة أجراها مع صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية.
وقال بوبان، الذي سبق أن شغل منصبا إداريا في ميلان حتى عام 2019 «ليس لدي أي اهتمام. لكن هناك حاجة حقيقية لرجل كرة قدم حقيقي في يويفا». وأضاف بوبان «إنني أقول ذلك بمرارة، بعد أن ناضلت من أجل إجراء تغييرات في يويفا، مثلما قمت في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قبل ذلك».
وكان بوبان سبق له أن شغل أيضاً منصباً مهماً في فيفا تحت قيادة رئيسه الحالي السويسري جياني إنفانتينو. وأكد بوبان «لسوء الحظ، كانت تكنوقراطية كرة القدم هي السائدة لسنوات عديدة داخل النظام، مما حرمه من قيمه، والتي كان ينبغي له بدلا من ذلك أن يمثلها ويدافع عنها دائماً».

وأكد «هؤلاء الناس يعتقدون أنهم أكثر أهمية من اللعبة، ومن اللاعبين، ومن المدربين، ومن المشجعين وحتى مؤسسات كرة القدم الفعلية».

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وأضاف بوبان، الذي انضم إلى يويفا عام 2021 ليكون مستشارا أول لسيفرين «أنا آسف على الطريقة التي انتهت بها علاقتي مع سيفرين»، مضيفاً أنهما لم يتحدثا مع بعضهما البعض منذ ذلك الحين.

يويفا
اليويفا
بوبان
زفونيمير بوبان
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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