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الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يتهم بنتانكور بتوجيه إساءة عنصرية لسون

الاتحاد الإنجليزي يتهم بنتانكور بتوجيه إساءة عنصرية لسون
12 سبتمبر 2024 20:00

 
لندن (رويترز)
وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاماً إلى لاعب وسط توتنهام هوتسبير رودريجو بنتانكور بعد أن أدلى اللاعب القادم من أوروجواي بتعليق عنصري عن شعب كوريا الجنوبية عندما تحدث عن زميله في الفريق سون هيونج-مين خلال ظهور تلفزيوني.
وأمام بنتانكور (27 عاما) مهلة حتى 19 سبتمبر للرد على التهمة.
وفي يونيو، اعتذر بنتانكور بعد أن قوبلت تعليقاته باستياء. وتقبل سون اعتذاره قائلا «لم يكن لولو يقصد أبداً أن يقول شيئا مسيئا. نحن إخوة ولم يتغير أي شيء على الإطلاق».
وفي برنامج «بور لا كاميسيتا» التلفزيوني في أوروجواي، طلب المذيع رافا كوتيلو من بنتانكور قميص أحد لاعبي توتنهام ليرد عليه «قميص سوني؟» مضيفا «قد يكون قميص ابن عم سوني أيضا لأنهم جميعا متشابهون».
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «لاعب وسط توتنهام هوتسبير تصرف على ما يبدو بطريقة غير لائقة أواستخدم كلمات مسيئة أو مهينة أو أساء إلى سمعته».
وأضاف أن تعليقات بنتانكور تمثل «انتهاكا خطيرا... لأنها تضمنت إشارة، سواء صريحة أو ضمنية، إلى الجنسية أو العرق أو الأصل العرقي». 

 

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