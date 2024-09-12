منتخبنا يفوز على جزر كايمان في افتتاح أولمبياد الشطرنج



بودابست (وام)

حقق منتخب الشطرنج فوزه الأول على منتخب جزر كايمان 3-1 في افتتاح منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج في نسخته الـ 45 الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست بمشاركة 190 دولة.

جاء الفوز الأول بعدما نجح اللاعبون عمار السدراني، وأحمد فريد، وإبراهيم سلطان، في تحقيق 3 انتصارات خلال المواجهة مع منافسيهم من منتخب جزر كايمان، فيما خسر عمران الحوسني مباراة واحدة على الطاولة الأولى.

وفي منافسات السيدات، خسر المنتخب أمام نظيره الجورجي 0-4 وضم بين صفوفه اللاعبات روضة السركال، ووافية المعمري، ومريم عيسى، وعنود عيسى أصغر لاعبة في الأولمبياد (13 سنة)،

ويلتقي منتخب الرجال في مباراته الثانية مع نظيره النمساوي في حين يواجه منتخب السيدات منتخب بالاو.