الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا يفوز على جزر كايمان في افتتاح أولمبياد الشطرنج

منتخبنا يفوز على جزر كايمان في افتتاح أولمبياد الشطرنج
12 سبتمبر 2024 21:32


بودابست (وام)
حقق منتخب الشطرنج فوزه الأول على منتخب جزر كايمان 3-1 في افتتاح منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج في نسخته الـ 45 الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست بمشاركة 190 دولة.
جاء الفوز الأول بعدما نجح اللاعبون عمار السدراني، وأحمد فريد، وإبراهيم سلطان، في تحقيق 3 انتصارات خلال المواجهة مع منافسيهم من منتخب جزر كايمان، فيما خسر عمران الحوسني مباراة واحدة على الطاولة الأولى.
وفي منافسات السيدات، خسر المنتخب أمام نظيره الجورجي 0-4 وضم بين صفوفه اللاعبات روضة السركال، ووافية المعمري، ومريم عيسى، وعنود عيسى أصغر لاعبة في الأولمبياد (13 سنة)،
ويلتقي منتخب الرجال في مباراته الثانية مع نظيره النمساوي في حين يواجه منتخب السيدات منتخب بالاو.

أخبار ذات صلة
منتخب السيدات يكسب بالاو في «أولمبياد الشطرنج»
10 لاعبين يمثلون الإمارات في «أولمبياد الشطرنج» بالمجر
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
منتخب الشطرنج
أولمبياد الشطرنج
آخر الأخبار
فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يلقي كلمة أمام مجلس الأمن
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر حلف الناتو من "حرب مباشرة" معها
اليوم 19:03
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
علوم الدار
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
اليوم 18:05
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
الرياضة
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
اليوم 17:49
أرشيفية
الترفيه
بريطانيا تسن إجراء جديدا لمكافحة سمنة الأطفال
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©