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الرياضة

«إعمار» راعياً رسمياً لكأس السوبر الإماراتي

«إعمار» راعياً رسمياً لكأس السوبر الإماراتي
12 سبتمبر 2024 22:14

 
دبي (الاتحاد)


أعلنت رابطة المحترفين عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار العقارية، تصبح بموجبها شركة إعمار راعياً رسمياً لبطولة كأس السوبر الإماراتي انطلاقاً من الموسم الحالي 2024-2025 لمدة 4 مواسم، على أن يكون مسمى البطولة «كأس سوبر إعمار» 
وتم الإعلان اليوم في دبي، بحضور محمد العبار مؤسس «إعمار»، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين.
وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة، قال محمد العبّار: «سعداء بأن نكون الراعي الرسمي لكأس السوبر الإماراتي. فهذه الشراكة تجسّد التزامنا العميق بدعم الرياضة وتعزيز نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً في المجتمع، وبالنسبة لنا فإن كأس سوبر إعمار هو أكثر من مجرد حدث كروي بارز، إذ يرمز إلى سعينا المستمرّ إلى دعم النموّ والتطوّر المستدام للإمارات دولةً وشعباً».

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وأكّد عبدالله ناصر الجنيبي أن كل نجاح يتحقق في مسار دعم الكرة الإماراتية تقف خلفه القيادة الرشيدة التي كرست جهدها لدعم أبنائها الرياضيين من أجمل تحقيق الطموحات والنجاحات المستهدفة.
وأضاف: «نفتخر في رابطة المحترفين بهذه الرعاية، فشركة اعمار هي نموذج حقيقي لما يمكن أن يحققه الإنسان الإماراتي من بصمة حقيقية في صياغة مفاهيم التطوير العقاري على مستوى العالم، وكأس سوبر إعمار يزهو بهذه الرعاية التي ستحدث نقلة نوعية لهذه البطولة». 

 

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