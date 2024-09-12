بأمر رابطة الدوري الفرنسي.. سان جيرمان ملزم بدفع 55 مليون يورو لمبابي

باريس (د ب أ)

أمرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نادي باريس سان جيرمان بدفع 55 مليون يورو (7ر60 مليون دولار) للنجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، كأجور مستحقة طالب بها بعد انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني، حسبما ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية ووسائل إعلام أخرى.

وقضت اللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي بأن باريس سان جيرمان فشل بشكل خاطئ في دفع مكونات راتب مهاجمه السابق المنصوص عليها في اتفاقية تكميلية لعقده مع النادي.

ويتعلق المبلغ الذي طالب به مبابي برواتب آخر ثلاثة أشهر من عقده مع سان جيرمان، بالإضافة للثلث الأخير من مكافأة تمديد عقده الأخير، و«مكافأة أخلاقية».

وخلال النظر في القضية، استشهد باريس سان جيرمان باتفاق شفوي أكد من خلاله أنه غير مدين للاعب بأي أموال، فيما لم يعتبر مبابي أن الاتفاق الشفهي قد تم الوفاء به لأن وقت لعبه قد تقلص بشكل كبير بعد إعلان انتقاله للريال.

ولعب مبابي في باريس سان جيرمان لمدة سبع سنوات لكنه رحل عنه قبل شهرين للانضمام إلى ريال مدريد. وتوج مبابي خلال مشواره مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي ست مرات وكأس فرنسا أربع مرات لكنه فشل في الحصول على دوري أبطال أوروبا وهو أحد أكبر أهداف فريق العاصمة الفرنسية.