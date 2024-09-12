انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات

مراد المصري (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، انطلقت مساء اليوم الخميس منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2024، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الرياضية والإعلامية، وجماهير كبيرة توافدت لدعم الفرق المشاركة.

بدأت البطولة بحفل الافتتاح الذي أقيم في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، وتخلله العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية.

وعقب الحفل، انطلقت أولى مباريات البطولة وفاز بها فريق القلمون اللبناني على فريق 6 اكتوبر المصري بنتيجة «26/27» بعدها كانت المباراة الثانية التي فاز بها فريق فتيات العيون الكويتي على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة بنتيجة 17/25، حيث شهدت البطولة منافسات قوية ومثيرة وسط أجواء حماسية مشجعة في يومها الأول.

وتشارك في البطولة فرق من دول عربية عدة، من بينها فريق «فتيات العيون» من الكويت، وفريق «6 أكتوبر» من مصر، وفريق «القلمون» من لبنان، بالإضافة إلى فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك.

وأعربت الفرق المشاركة عن امتنانها الكبير للتنظيم المتميز والبيئة التنافسية التي وفرتها اللجنة المنظمة، مما يسهم في رفع مستوى البطولة ويمنح اللاعبات فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات والتطوير في إطار تنافسي عالي المستوى.

