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الرياضة

نادال.. «مسلسل الصدمات»!

نادال.. «مسلسل الصدمات»!
13 سبتمبر 2024 08:41

برشلونة (أ ف ب)

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أعلن الإسباني رافايل نادال عدم مشاركته في كأس لايفر الاستعراضية للتنس التي ستقام في برلين من 20 إلى 24 سبتمبر الحالي، في بيان نشره المشرفون على تنظيم المسابقة.
ولم يشارك نادال «38 عاماً» الفائز بـ 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد إقصائه من الدور الثاني للألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في طريق الأخير لإحراز الميدالية الذهبية.
ونُقل عن نادال قوله في البيان «أشعر بخيبة أمل كبيرة، لعدم تمكني من خوض كأس لايفر في برلين الأسبوع المقبل».
وتابع «إنها منافسة جماعية، ولكي أدعم فريق أوروبا حقاً، يجب أن أفعل ما هو الأفضل له، في الوقت الحاضر، هناك العديد من اللاعبين يمكنهم مساعدته على الفوز».
وأضاف «لديّ الكثير من الذكريات الرائعة والعاطفية من المشاركة في كأس لايفر، وكنت أتطلع حقاً إلى التواجد مع زملائي في الفريق، ومع السويدي بيورن بورج في عامه الأخير قائداً للفريق، أتمنى لفريق أوروبا كل التوفيق وسأشجعه من بعيد».
وتعرض نادال لإصابة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير 2023، وابتعد عن الملاعب لمدة عام تقريباً، ومنذ ذلك الوقت لم يستعد مستواه السابق بسبب وقوعه في فخ الإصابات المتكررة والانسحابات.
وقال المنظمون إنه سيتم الإعلان قريباً عن بديل للمصنّف أول عالمياً سابقاً، والذي تقهقر حالياً إلى المركز الـ 154.
وتجمع كأس لايفر مجموعة مختارة من اللاعبين الأوروبيين، في مواجهة لاعبين من بقية العالم، تم إنشاؤها في عام 2017 بمبادرة من روجيه فيدرر، وفي هذا السياق لعب السويسري آخر مباراة في مسيرته، وهي مباراة الزوجي مع نادال، في عام 2022.
ومن المتوقع أن يشارك نادال في دورة «سيكس كينجز سلام» الاستعراضية التي تستضيفها السعودية في أكتوبر المقبل.

 

التنس
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نوفاك ديوكوفيتش
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