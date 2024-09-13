الإنتر.. «الهدوء» قبل «العواصف»!



ميلانو (أ ف ب)



يأمل الإنتر حامل اللقب أن يستعد بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل من استحقاق قاري شاق ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ومن بعده «الديربي» أمام جاره ميلان، وذلك حين يخوض هدوء ما قبل العاصفة الأحد ضد مضيفه مونزا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر فريق المدرب سيموني إينزاجي الترتيب بسبع نقاط، وبفارق الأهداف أمام كل من غريمه يوفنتوس، وجار الأخير تورينو وأودينيزي، بعد فوزين، وتعادل في المراحل الثلاث الأولى.

ومن المتوقع أن يعمد إينزاجي إلى إراحة بعض نجومه في مباراة الأحد، نظراً إلى ما ينتظره الأربعاء من استحقاق شاق في إنجلترا ضد «السيتي»، في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة، قبل أن يواجه جاره اللدود ميلان في المرحلة الخامسة من الدوري.

وسيكون إينزاجي أمام مهمة حث لاعبيه على مواجهة مونزا بكامل التركيز، وعدم التفكير في «السيتي» الذي تغلب على «النيراتسوري» في نهائي المسابقة القارية عام 2023.

توج الإنتر بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل خمس مراحل على ختام الموسم، بعد فوزه على ميلان بالذات، ولا يريد التفويت فرصة تجديد التفوق على الجار اللدود الذي يستضيف فينيتسيا السبت، لكن عليه أولا حسم النقاط الثلاث أمام مونزا كي لا يسمح ليوفنتوس الذي يحل بدوره ضيفاً على إمبولي، بالتقدم عليه.

وخلافاً للأجواء الإيجابية في أرض الملعب، تخيم على المدرجات وخارج الملعب أجواء حذرة بعدما طعن أندريا بيريتا، زعيم مجموعات المشجعين المتشددة «ألتراس» في الإنتر، حتى الموت الأربعاء مشجعاً آخر للنادي وأحد أعضاء مافيا «ندرانجيتا» في مدينة كالابريا.

وقال بيريتا البالغ 49 عاماً وزعيم ألتراس المدرج الشمالي إنه كان في حالة دفاع عن النفس، مضيفاً أنه طعن أنتونيو بيلوكو «36 عاماً» بعدما أطلق الأخير عليه النار بمسدس وأصابه في ساقه.

ووقعت الحادثة صباح الأربعاء خارج صالة للألعاب الرياضية في «تشيرنوسكو سول نافيليو»، وهي بلدة تقع في مدينة ميلانو، عندما تشاجر الرجلان داخل سيارة.

وخلف بيريتا الذي أدين في مناسبات عديدة لارتكابه أعمال عنف وتجارة مخدرات، الزعيم التاريخي لألتراس إنتر فيتوريو بويوكي الذي قُتل في أكتوبر 2022، وفقاً للصحافة.

أما بولوكو فقد قُدّم على أنه وريث عائلة قوية تنتمي إلى مافيا «ندرانجيتا» الواقعة في مدينة كالابريا في جنوب إيطاليا، وأدين في الماضي لجرائم تتعلق بالمافيا.

وأُوكل التحقيق في الحادثة إلى المدعي العام باولو ستوراري، وهو قاض في وحدة مكافحة المافيا، وقد حقق في حادثة قتل بويوكي وتسلُل المافيا إلى مجموعات الألتراس في كرة القدم الإيطالية.

وبعد بداية نارية بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا وفوزه بثلاثية نظيفة على كل من كومو وهيلاس فيرونا، تعثر يوفنتوس وتشكيلته المتجددة أمام روما من دون أهداف في المرحلة الماضية التي سبقت نافذة المباريات الدولية، وبالتالي يريد العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات من بوابة إمبولي كي يتحضر بأفضل طريقة لاستحقاق دوري الأبطال الثلاثاء على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي، ومن بعده لمواجهة نابولي السبت المقبل في الدوري.

وبعد التعثر أمام روما، قال موتا «خضنا مباراتنا الثالثة فقط للموسم ولعبنا ضد فريق صعب المراس يملك مدرباً جيداً «دانييلي دي روسي» ولاعبين جيدين، هناك الكثير من الأمور التي بإمكاننا تحسينها».

وتابع «ما زال الوقت مبكراً، دعونا نرى أين سنكون في نهاية الموسم، ما زال مبكرا الآن التحدث عن أهدافنا للموسم».

وسيكون المدرب البرتغالي باولو فونسيكا تحت المجهر السبت أمام فينيتسيا بعد بدايته المتعثرة مع ميلان الذي يتخلف عن جاره الإنتر بفارق خمس نقاط بعد ثلاث مباريات فقط.

ومن المتوقع أن يحظى الوافد الجديد الإنجليزي تامي أبراهام بفرصة اللعب أساسياً للمرة الأولى بألوان ميلان، ليتواجد بجانب زميليه السابقين في تشيلسي فيكايو توموري وروبن لوفتوس-شيك في ظل عدم جاهزية الوافد الجديد الآخر الإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود البرتغالي رافايل لياو والفرنسي تيو هرنانديز إلى التشكيلة الأساسية لفونسيكا، بعدما أشركهما بديلين في لقاء المرحلة الماضية ضد لاتسيو 2-2، ما دفعهما إلى التصرف بشكل غير احترافي من خلال رفضهما الانضمام إلى زملائهما خلال استراحة شرب المياه.

وتلقى ميلان خبراً ساراً قبل استضافته لليفربول الإنجليزي الثلاثاء في دوري الأبطال ومواجهة «الديربي» ضد الإنتر، بعودة موراتا إلى التمارين الأربعاء بحسب شبكة «سكاي سبورت إيتاليا».

وعانى الهداف القادم من أتلتيكو مدريد هذا الصيف من إصابة عضلية تعرض لها في المرحلة الافتتاحية ضد تورينو، حين دخل بديلاً، وسجل الهدف الأول في التعادل 2-2.



