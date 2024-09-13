ديباي يتوقع هجرة نجوم أوروبا إلى البرازيل



ريو دي جانيرو (د ب أ)



قال الهولندي ممفيس ديباي، إنه يتوقع قدوم العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، لينضموا إليه في الدوري البرازيلي، قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وتحدث ديباي «30 عاماً» في أول مؤتمر صحفي له لاعباً لفريق كورنثيانز البرازيلي، لكنه لم يحدد سبب قدومه للعب في أميركا الجنوبية.

وقال ديباي في ملعب «نيوكوميكا أرينا»: «الأمر أكبر من كرة القدم، العديد من النجوم يأتون من البرازيل، إنها قبلة كرة القدم والأطفال في أوروبا ينظرون إلى البرازيل والطريقة التي تلعب بها كرة القدم هناك بإعجاب شديد».

وأضاف: «أنها لحظة مهمة من أجل سد الفجوة في ذلك الجزء من العالم، كنا دائماً نقوم بضم المواهب البرازيلية إلى أوروبا، لأن لديهم إمكانيات متميزة، الدوري البرازيلي يحتاج إلى تسليط الأضواء عليه». ولم يخض ديباي أي مباراة منذ بطولة أمم أوروبا في يوليو الماضي، حيث خرج منتخب هولندا من الدور قبل النهائي على يد المنتخب الإنجليزي.

وقال: «أريد استرجاع الأسلوب والنسق الذي كنت ألعب به، رونالد كومان (مدرب هولندا) سيتابع الدوري وسيعرف أنه تنافسي للغاية». وكشف ديباي عن تلقيه نصيحة اللعب في البرازيل من نيمار وفينيسيوس جونيور والطاهي البرازيلي الخاص به.

وقال ديباي: «في الجزء الأخر من العالم لا يعرفون كل ما يحدث في البرازيل، أنهم فقط يتابعون الأندية الأوروبية، حان الوقت لمشاهدة إمكانيات البرازيليين الاستثنائية، أعتقد أن تلك البطولة ستثير اهتمام الجزء الآخر من العالم، حان الوقت لإظهار إمكانيات تلك البطولة وسنرى ما سيحدث في السنوات المقبلة».