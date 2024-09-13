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الرياضة

تأجيل محاكمة المتهمين في وفاة مارادونا

تأجيل محاكمة المتهمين في وفاة مارادونا
13 سبتمبر 2024 10:15

 
بوينس أيرس (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، أن محاكمة ثمانية من العاملين بمجال الصحة متهمين «بالقتل بسبب الإهمال» في وفاة دييجو مارادونا تأجلت من أكتوبر إلى مارس 2025.
ووافقت محكمة في مدينة سان إيسيدرو، الواقعة على مشارف بوينس أيرس، على طلب ثلاثة من المتهمين الثمانية بتأجيل المحاكمة للمرة الثانية، بعدما كان مقرراً أن تعقد في الرابع من يونيو الماضي، وتأجلت حتى الأول من أكتوبر المقبل.
وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، أن المحاكمة من المقرر أن تبدأ الآن في 11 مارس من العام المقبل.
وتوفي الأسطورة الأرجنتينية، الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1986، عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020، بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.
ومن بين المتهمين في وفاة لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق، جراح الأعصاب والمعالج النفسي والطبيب النفسي وطاقم تمريضه، الذين قد يواجهون أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام إلى 25 عاماً. 

الأرجنتين
بيونس أيرس
دييجو مارادونا
بوكا جونيورز
نابولي
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