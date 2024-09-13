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الرياضة

بيكهام يحضر جنازة إريكسون

بيكهام يحضر جنازة إريكسون
13 سبتمبر 2024 10:38

 
لندن (د ب أ)


وصل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام إلى السويد، وذلك قبل مراسم جنازة المدرب الراحل سفين جوران إريكسون، مدربه السابق لمنتخب إنجلترا.
وتوفي إريكسون يوم 26 أغسطس الماضي عن 76 عاماً، وذلك بعد ثمانية أشهر من إصابته بسرطان البنكرياس، وأن لديه عاماً على الأكثر ليعيش.
وكان بيكهام قائداً لمنتخب إنجلترا تحت قيادة إريكسون، والذي تولى المسؤولية بين عامي 2001 و2006، وزار مدربه السابق في السويد في يونيو الماضي.
ووصل بيكهام إلى مطار «كارلستاد»، والقريب بالسيارة عن بلدة تورسبي التي تبعد عن العاصمة السويدية ستوكهولم 310 كيلو مترات «193 ميلاً»، حيث ستقام الجنازة اليوم الجمعة في كنيسة فريكساند، ونشرت وسائل الإعلام السويدية صوراً لبيكهام، وهو يدخل أحد الفنادق في كارلستاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن روي هودجسون، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، والذي وصل إلى تورسبي أيضاً: «إنه لشرف عظيم أن أحضر جنازته رغم أنه يوم حزين».

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إنجلترا
السويد
بيكهام
سفين جوران إريكسون
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