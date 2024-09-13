السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك يحسم «صفقة الجناح» من الدوري السعودي

الزمالك يحسم «صفقة الجناح» من الدوري السعودي
13 سبتمبر 2024 10:41

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الغنام 99» ينقذ «رقبة» النصر!
«فلاي دبي» و«السعودية للخدمات الأرضية» تجددان اتفاقية المناولة


أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده مع البولندي كونراد ميشالاك، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي أنه تُعُوقِد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من أحد السعودي، بناءً على موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب.
وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له، ووقع على عقود الانتقال رسمياً لصفوف القلعة البيضاء.
كما أوضح المركز الإعلامي للزمالك أنه تم قيد ميشالاك، ضمن 4 لاعبين جدد وهم: الفلسطيني عمر فرج، محمد حمدي، البولندي كونراد ميشالاك، السنغالي سيدي ندياي، علماً أن محمود بنتايك وهو الصفقة الخامسة كان قد تم قيده مسبقاً.
ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الشرطة الكيني في دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، التي يدافع الفريق الأبيض عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، قبل أن يواجه منافسه التقليدي الأهلي بكأس السوبر الأفريقي في 27 سبتمبر الجاري. 

 

السعودية
الدوري السعودي
الزمالك
الدوري المصري
الأهلي
السوبر الأفريقي
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©