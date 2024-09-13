الزمالك يحسم «صفقة الجناح» من الدوري السعودي



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده مع البولندي كونراد ميشالاك، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي أنه تُعُوقِد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من أحد السعودي، بناءً على موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له، ووقع على عقود الانتقال رسمياً لصفوف القلعة البيضاء.

كما أوضح المركز الإعلامي للزمالك أنه تم قيد ميشالاك، ضمن 4 لاعبين جدد وهم: الفلسطيني عمر فرج، محمد حمدي، البولندي كونراد ميشالاك، السنغالي سيدي ندياي، علماً أن محمود بنتايك وهو الصفقة الخامسة كان قد تم قيده مسبقاً.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الشرطة الكيني في دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، التي يدافع الفريق الأبيض عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، قبل أن يواجه منافسه التقليدي الأهلي بكأس السوبر الأفريقي في 27 سبتمبر الجاري.