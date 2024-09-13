«شياطين اليونايتد».. المصائب لا تأتي فرادى!

لندن (د ب أ)



أعلن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، غياب الثنائي راسموس هويلاند، ولوك شاو عن الفريق، خلال لقائه مع مضيفه ساوثهامبتون، السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال تين هاج، إن هويلاند، ولوك شاو لم يتعافيا تماماً من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً، في حين سيكون الوافد الجديد مانويل أوجارتي متاحاً لدخول قائمة المباراة، رغم عودته إلى مانشستر الخميس فقط، بعد مشاركته مع منتخب أوروجواي بتصفيات كأس العالم 2026، خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة، التي تسببت في إيقاف الدوري الإنجليزي لمدة أسبوعين.

وصرح تين هاج في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة ساوثهامبتون: «راسموس هويلاند ولوك شاو يحرزان تقدماً جيداً، لكنهما لن يكونا جاهزين لهذه المباراة».

أضاف المدرب الهولندي في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد «شاهدنا جميعاً مانويل أوجارتي مع منتخب أوروجواي، لقد عاد لمانشستر بعد ظهر الخميس، إنه اللاعب الوحيد الذي عاد في ذلك اليوم، جميع اللاعبين الآخرين عادوا الأربعاء، لذا سيكون متاحاً لدخول قائمة المباراة».

وعلى صعيد الغيابات، يستمر غياب كل من فيكتور ليندلوف، وتايريل مالاسيا، وماسون ماونت، وليني يورو عن مانشستر يونايتد، في حين أوضح لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأسكتلندي كانت بسيطة. ويسعى مانشستر يونايتد للعودة إلى الانتصارات في البطولة مجدداً، عقب خسارته 1- 2 أمام مضيفه برايتون، وصفر- 3 أمام ضيفه وغريمه التقليدي ليفربول، في آخر مرحلتين بالمسابقة.