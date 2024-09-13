تعرف على مباريات ربع نهائي «مونديال السيدات»



بوجوتا (د ب أ)



صعدت منتخبات ألمانيا وكوريا الشمالية واليابان وهولندا، إلى دور الثمانية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم تحت 20 سنة، المقامة حالياً في كولومبيا.

وحقق منتخب ألمانيا فوزاً كاسحاً بنتيجة 5-1 على الأرجنتين بدور الـ16 للمونديال، الذي شهد أيضاً فوز كوريا الشمالية بنتيجة 5-1 على النمسا.

وفي الدور ذاته، اجتاز اليابان عقبة نظيره النيجيري، بعدما فاز عليه

2 -1، كما انتصر هولندا على فرنسا بالنتيجة ذاتها، ولكن بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

ويلعب منتخب كوريا الشمالية مع البرازيل في دور الثمانية للبطولة، التي تشهد أيضاً مباريات هولندا مع كولومبيا، واليابان مع إسبانيا، وألمانيا مع الولايات المتحدة.