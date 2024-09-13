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الرياضة

تعرف على مباريات ربع نهائي «مونديال السيدات»

تعرف على مباريات ربع نهائي «مونديال السيدات»
13 سبتمبر 2024 11:01

 
بوجوتا (د ب أ)

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صعدت منتخبات ألمانيا وكوريا الشمالية واليابان وهولندا، إلى دور الثمانية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم تحت 20 سنة، المقامة حالياً في كولومبيا.
وحقق منتخب ألمانيا فوزاً كاسحاً بنتيجة 5-1 على الأرجنتين بدور الـ16 للمونديال، الذي شهد أيضاً فوز كوريا الشمالية بنتيجة 5-1 على النمسا.
وفي الدور ذاته، اجتاز اليابان عقبة نظيره النيجيري، بعدما فاز عليه
2 -1، كما انتصر هولندا على فرنسا بالنتيجة ذاتها، ولكن بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.
ويلعب منتخب كوريا الشمالية مع البرازيل في دور الثمانية للبطولة، التي تشهد أيضاً مباريات هولندا مع كولومبيا، واليابان مع إسبانيا، وألمانيا مع الولايات المتحدة.

مونديال السيدات
كولومبيا
ألمانيا
كوريا الشمالية
اليابان
هولندا
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