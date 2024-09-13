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الرياضة

المقبالي يحصد فضية «عربية القوى» بالسعودية

المقبالي يحصد فضية «عربية القوى» بالسعودية
13 سبتمبر 2024 11:06

 
الطائف (وام)

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أحرز سالم المقبالي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى الميدالية الفضية، في مسابقة رمي الجلة، ضمن منافسات النسخة العاشرة، من البطولة العربية للناشئين والناشئات بالسعودية.
وحقق المقبالي «17 عاماً» الميدالية الأولى للإمارات، ضمن اليوم الثاني للبطولة، مسجلاً رقماً جديداً للدولة «16.22 متر»، بعد منافسة قوية مع 9 لاعبين.
وأكد المقبالي أن الميدالية الفضية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد ألعاب القوى في تأهيلهم وتجهيزهم للمشاركة في البطولات العربية والدولية، من خلال المعسكرات وبرامج الإعداد المتطورة، ودافعاً نحو المزيد من النتائج الإيجابية.
وتستضيف السعودية البطولة من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي في محافظة الطائف، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من 18 دولة.

الإمارات
السعودية
ألعاب القوى
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