«أبوظبي للزوارق» ينافس على «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»



بيسو (الاتحاد)

يخوض فريق أبوظبي للزوارق السريعة، السبت، سباق «أفضل زمن»، ضمن «الجولة الخامسة» من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تقام في مدينة بيسو البرتغالية

ويشارك في الجولة 20 زورقاً، يتقدمها فريق أبوظبي «حامل اللقب» بالزورقين «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي، و«أبوظبي 36»، بقيادة منصور المنصوري.

وينشد فريق أبوظبي تحقيق السرعات العالية، ضمن سباق أفضل زمن، من أجل أن يحقق انطلاقة متقدمة في السباق الرئيسي الأحد، ويضمن أن يكون أول المنطلقين في المنافسة.

ويملك فريق أبوظبي حامل لقب البطولة الأفضلية بين المشاركين كافة، بحكم أنه يتصدر الترتيب العام برصيد 52 نقطة، عن طريق نجمه راشد القمزي، والذي سبق له تحقيق لقب البطولة 4 مرات في السابق، وتلاحقه السويدية ماتيلدا وايبرج «44 نقطة».

ويبدأ برنامج أفضل زمن مع التجارب الحرة في الصباح الباكر، والتي لا يحتسب من خلالها أي أزمنة رسمية، والانتقال لاحقاً إلى التصفيات التي تقسم إلى ثلاث مراحل، يتأهل إلى المرحلة الحاسمة 6 زوارق، تتنافس فيما بينها، الوصول للزمن الأسرع والأفضل لتسجيل الانطلاقة الأفضل في السباق الرئيسي.

وسبق لراشد القمزي، وأن حقق لقب الزمن في الموسم الماضي، عبر جولة بيسو، في أول حضور للمدينة، عبر أجندة البطولة، ويطمح إلى تكرار الإنجاز مجدداً هذا الموسم.

من جهته، أكد ناصر الظاهري أن الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2» التي تستضيفها مدينة بيسو البرتغالية، محطة مهمة وفاصلة للزوارق المنافسة على اللقب، ويعمل الجميع بقوة من أجل حصد المزيد من النقاط، لتحسين مواقعهم في الترتيب العام، قبل التوجه إلى الجولة السادسة والختامية.

وقال الظاهري، رئيس بعثة الفريق في الجولة الخامسة: إن الهدف الأهم لدى فريق أبوظبي، هو الحفاظ على صدارة الترتيب العام التي استعادها راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 1»، في الجولة الرابعة بإيطاليا عن جدارة، بعد تصدره لسباق أفضل زمن، وأيضاً السباق الرئيس، ولا شك أنه يعمل للحفاظ عليها في الجولة، قبل خوض الختام في رحلة الاحتفاظ بلقب البطولة، وإحرازه للمرة الخامسة والانفراد بالرقم القياسي في السجل الذهبي.

وأضاف: تقدم منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بعد حصوله على المركز الثاني، في الجولة الرابعة، إلى جانب المركز الثاني في سباق أفضل زمن، يمثل إضافة قوية للفريق في سباق الجولة الخامسة، كون ذلك يدعم زميله راشد القمزي، ويشعل المنافسة في المقدمة، ويعزز من فرص منصور المنصوري في التقدم أكثر في قائمة الترتيب، ودخول دائرة الثلاثة الأوائل.

وأشار الظاهري إلى أن فريق أبوظبي يخوض الجولة الخامسة بثقة، متسلحاً بخبراته الطويلة في البطولة العالمية، ومهارة المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، وهما يملكان العزيمة والإصرار والروح القتالية لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصده راشد القمزي في 4 مناسبات سابقة.