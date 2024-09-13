15 نادياً تدشن سباق 12.5 مليون درهم في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تنطلق مساء السبت منافسات «دوري الدرجة الأولى» للموسم الجديد 2024- 2025، بمشاركة 15 فريقاً، تضم الصاعدين من دوري الثانية فليتوود يونايتد ومجد، إلى جانب الإمارات وحتا الهابطين من «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الموسم الماضي 2023- 2024، فيما تعد أندية التعاون ومسافي والرمس أبرز الغائبين عن النسخة الجديدة.

ويلتقي في «الجولة الأولى» لدوري الأولى، السبت، الذيد وجلف يونايتد، جلف أف سي والظفرة، وتتواصل الجولة في اليوم التالي مساء الأحد بمباريات حتا والفجيرة، مصفوت والإمارات، دبا والحمرية، والعربي ويونايتد، فيما يغيب الجزيرة الحمراء العائد حديثاً لاستئناف المشاركة بداعي الراحة، في الوقت الذي تأجلت فيه مواجهة الصاعدين مجد وفليتوود يونايتد حتى 14 نوفمبر المقبل.

وواكب اتحاد الكرة الموسم الجديد، بإطلاق «برنامج الامتياز الرياضي»، لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، حيث خُصِّص مبلغ مالي للبرنامج تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم، تُوَزَّع على الأندية سنوياً، بدءاً من الموسم الحالي 2024- 2025.

وحسب البرنامج، تُوزّعت مكافآت على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة، كل حسب مركزه في جدول الترتيب، من المركز الأول حتى الأخير، بجانب دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة، في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى، وفقاً للشروط المحددة، وكذلك دعم الأندية طبياً.

وتدعم الخبرات السابقة في «دوري المحترفين»، الخماسي، الظفرة، الإمارات، حتا، دبا، والفجيرة، في سباق المنافسة على بطاقتي الصعود أمام بقية المنافسين العشرة الطامحين إلى الصعود الأول، والتي يبرز بينها 5 من الفرق الاستثمارية، ممثلين في الصاعدين حديثاً مجد وفليتوود يونايتد، بجانب جلف أف سي، وجلف يونايتد، ويونايتد، المستمرين في المنافسة.



ويثري الوجود المكثف للنجوم المواطنين من لاعبي أندية دوري المحترفين، المنتقلين إلى «دوري الأولى»، أجواء المنافسة الجماهيرية، وتضم قوائم الأندية مجموعة من الأسماء المعروفة، أمثال «الثنائي» أحمد العطاس، وريان يسلم مع الظفرة، فارس جمعة، وأحمد راشد، وعلي صقر «يونايتد»، إسماعيل الحمادي «الحمرية»، محمد فوزي «العربي»، جمال معروف «الجزيرة الحمراء»، طارق أحمد، سعيد جاسم، خلفان النوبي «دبا».

ولا تقتصر الخبرات السابقة في «دوري الأولى» على اللاعبين، حيث يبرز في قائمة المدربين «الخماسي المواطن» عبدالله مسفر «دبا»، معتز عبدالله «مصفوت»، بدر طبيب «العربي»، محمد الجالبوت «حتا»، إسماعيل أحمد «مجد»، في الوقت الذي يُعد فيه الهولندي آرنو بواتينج مدرب الوحدة السابق، الأبرز على صعيد الأجانب مع «يونايتد».

ويستمر قطار منافسة «دوري الأولى»، على مدار 107 أيام، بداية من الجولة الأولى مساء اليوم، وصولاً إلى محطة الختام في الجولة 30 والمقررة 30 مايو 2025، ويشهد الدوري إقامة 210 مباريات، بمعدل 7 مباريات في الجولة، فيما يبقى فريق واحد في الراحة في كل جولة.

ويصعد بنهاية مشوار الدور البطل والوصيف، إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المقبل 2025- 2026، فيما يهبط قبل الأخير والأخير إلى «دوري الثانية».

«مجد» مسمى جديد لـ «الظاهرة»

اعتمد اتحاد الكرة مسمى «مجد» بدلاً عن فريق الظاهرة، في الموسم الجديد للهواة 2024- 2025، والذي يتأهب لضربة البداية بمباريات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى السبت والأحد، والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة 20 و21 سبتمبر.

وصعد «مجد» الذي حمل سابقاً اسم «الظاهرة»، إلى دوري الأولى في الموسم الحالي، بعدما حل وصيفاً لدوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي 2023- 2024، ليحجز مقعده إلى جانب فليتوود يونايتد المُتوج باللقب.

«دياجو جول» في واجهة الأجانب

يبرز في قائمة أجانب أندية «دوري الأولى» في الموسم الجديد، استعادة دبا لخدمات المهاجم البرازيلي دياجو دا سيلفا «34» عاماً، والمُتوج بلقب الهداف، في ثلاثة مواسم على التوالي 2020- 2021 مع الإمارات، 2021- 2022 مع دبا، و2022- 2023 مع الإمارات، بإجمالي 77 هدفاً، فضلاً عن إنجاز الصعود إلى «دوري المحترفين» في ثلاثة مواسم مع «الصقور» و«النواخذة».

وغاب دياجو الذي خاض 9 مباريات في «دوري الأولى» الموسم الماضي 2023- 2024 بقميص الظفرة، عن المشاركة منذ نوفمبر 2023، بعد تعرضه للإصابة، وخضوعه لجراحة ناجحة في «غضروف الركبة»، في أحد مستشفيات العاصمة أبوظبي.

في المقابل، أعاد جلف يونايتد الدولي الجزائري السابق سفير تايدر إلى ملاعب الكرة، بعد توقف عامين على التوالي، ودافع تايدر عن ألوان «محاربي الصحراء» في 45 مباراة دولية، وخاض تجارب أوروبية متنوعة أبرزها في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، فيما كانت آخر محطاته اللعب للعين السعودي من 2020 إلى 2022.

4 أجانب و6 مقيمين في القوائم

حدد التعميم السنوي للقيد والتسجيل لأندية دوري الأولى للموسم الحالي 2024- 2025، قيد 4 لاعبين أجانب، إضافة إلى 6 لاعبين مقيمين في قائمة الفريق الأول لأندية الأولى، فيما حدد التعميم السنوي للمسابقة آلية التسجيل في قائمة المباراة، والمشاركة في الملعب، بـ 8 لاعبين من الأجانب والمقيمين في القائمة، على يشارك 6 لاعبين في الملعب في أثناء سير المباراة من الفئتين.



مباريات السبت

الذيد – جلف يونايتد 17:35

جلف أف سي – الظفرة 17:35

مباريات الأحد

دبا – الحمرية 17:35

حتا – الفجيرة 17:35

مصفوت – الإمارات 17:35

العربي – يونايتد 17:40

14 نوفمبر

مجد – فليتوود يونايتد 17:35