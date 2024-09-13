الجزيرة يعود إلى بطولات السلة



علي معالي (أبوظبي)



ارتفع عدد الأندية المشاركة في الموسم الجديد لمنافسات رجال السلة إلى 8 فرق، بعودة الجزيرة، بعد غياب 4 مواسم، وتأتي عودة «فخر أبوظبي»، عقب دراسة مستفيضة واستراتيجية واضحة منذ سنوات عدة، من أجل تطوير اللعبة، والوصول بالمراحل السنية من أبناء النادي إلى الفريق الأول، وهو ما حدث بالفعل حالياً.

وقال المهندس عبدالله فرج، المشرف العام على اللعبة بالنادي، واللاعب الدولي السابق بالوحدة والمنتخب: ما وصل إليه قوام «فخر أبوظبي» حالياً نتيجة خطة مدروسة، مع راشد عتيق الهاملي، رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة، والذي أسهم بدوره في تكوين الفريق، من خلال توفير كل عوامل النجاح له، وثقته بقدرة أبناء النادي، في المراحل السنية، بالوصول إلى الفريق الأول، حيث يعتبر الفريق بالكامل ما بين 18 عاماً إلى 21 عاماً، من أبناء النادي، مع وجود المدرب السوري محمد القدسي، الذي يقود الفريق في منافسات الرجال في الموسم الجديد، وهو في الوقت ذاته المدير الفني للمراحل السنية، ومعه المدرب محمد فؤاد.

وأضاف: خلال السنوات الماضية كانت هناك تقارير دورية، تُرْفَع إلى راشد عتيق الهاملي، وعندما وجد الوقت المناسب للعودة مع كبار اللعبة، اتُّخِذ القرار، ولن يكون هناك أي ضغوط على هذا الجيل من اللاعبين، حيث نهدف للوصول إلى المستوى الأفضل خلال الموسمين المقبلين، في ظل حالة التكوين الجديدة التي يخطط لها النادي.

من جهة أخرى، قرر اتحاد كرة السلة تأجيل موعد انطلاق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى وقت يحدد فيما بعد، نظراً لمشاركة المنتخب في بطولة الوحدة الدولية من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، وهي مرحلة إعداد مهمة للمنتخب، قبل المشاركة في تصفيات كأس آسيا المقبلة خلال نوفمبر المقبل.

وأجرى الاتحاد تعديلاً آخر في موعد انطلاق الدوري، ليكون 10 أكتوبر، نظراً لمشاركة 3 فرق في بطولة الأندية العربية المقرر إقامتها في الإسكندرية المصرية في ضيافة الاتحاد أول أكتوبر.