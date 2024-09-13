«الآسيوي» يُطلق تصفيات منفصلة لـ «مونديال السيدات»



هونج كونج (رويترز)



قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن منتخبات السيدات في القارة تتأهل إلى كأس العالم 2031 عبر تصفيات منفصلة للمرة الأولى.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، أنه سينشئ مسابقة من ثلاثة أدوار، تبدأ في عام 2027، لتحديد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم للسيدات.

ولم تحدد بعد عن هوية البلد المضيف لكأس العالم للسيدات 2031.

وكانت المشاركة في كأس العالم من قبل، تقرر عبر نتائج الفرق في الألعاب الآسيوية أو كأس آسيا للسيدات.

وانضمت اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين إلى أستراليا، التي شاركت في التنظيم، ممثلين لآسيا في كأس العالم 2023.

وتسمح التصفيات الجديدة بمشاركة الفرق الأقل في التصنيف بالمرحلة الأولى من التصفيات، لتحديد 24 منتخباً ستخوض المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها تلقائياً أعلى ثمانية منتخبات في التصنيف.

ثم تقسم الفرق المتأهلة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يصعد صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الثالثة، تقسم الفرق المتأهلة إلى ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة فرق تتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، على أن يتحدد عدد المتأهلين إلى كأس العالم للسيدات، وفقاً لحصة القارة التي ستحدد لاحقاً.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات في البرازيل في عام 2027، على أن تكون بطولة كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا قبلها بعام، بمثابة آخر بطولة تتأهل من خلالها فرق القارة إلى كأس العالم.

واتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي القرار بإنشاء تصفيات منفصلة لكأس العالم للسيدات في سلسلة من التحركات لإصلاح منافسات كرة القدم النسائية في القارة.