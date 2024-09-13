تحدي السيتي» يعرض مباراة «البلومون» وبرينتفورد في «ياس مول»



أبوظبي (الاتحاد)

يحظى عشاق مانشستر سيتي بفرصة متابعة البث المباشر للمباراة، ضمن فعالية «تحدي السيتي» التي أطلقها النادي في «ياس مول». وينضم إلى المشجعين المضيف والمؤثر الشهير «إف جي»، إلى جانب الأنشطة والمسابقات التي تقدمها الفعالية لفرصة الفوز بجوائز متميزة.

تستعد «إي آند»، مجموعة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، لرعاية فعاليات المباراة المرتقبة بين شريكها مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع مرات متتالية، وبرينتفورد يوم السبت في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وللمرة الأولى ضمن مباريات مانشستر سيتي، تقدم «إي آند» رابطاً مباشراً على الإنترنت يتيح للمشجعين في مدينتي مانشستر وأبوظبي، فرصة المشاركة في مسابقة بين شوطي المباراة.

ويحظى مشجعو مانشستر سيتي بفرصة المشاركة في مجموعة من الأنشطة المتميزة، خلال يوم المباراة، والتي تبرز سرعة وتشويق اللحظات المثيرة في كرة القدم، تتضمن عرضاً توضيحياً في الملعب عبر أضواء «LED» يُظهر سرعة تسديدات اللاعبين، ليتمكن المشجعون من رؤية مدى سرعة تسديدة إيرلينج هالاند بدقة.

وبينما يبرز شعار مجموعة «إي آند» في الدائرة المركزية، ضمن الملعب قبل انطلاقة المباراة، يحصل المشاركون من مدارس «السيتي» لكرة القدم على تجربة فريدة تتمثل في خروج المشاركين إلى أرضية الملعب برفقة لاعبي مانشستر سيتي قبل انطلاقة المباراة.

وتؤمن «إي آند»، من خلال الشراكة بأهمية ترسيخ التواصل مع قاعدة عملائها، لا سيما محبي كرة القدم، وتقدم المجموعة خدماتها إلى أكثر من 175 مليون مشترك في 33 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والتي تحظى رياضة كرة القدم فيها بشعبية واسعة، وخاصة في الأسواق الرئيسة لـ «إي آند» في الإمارات والسعودية ومصر والمغرب.

يشار إلى أن الشراكة بين «إي آند» ومانشستر سيتي تحتفل بعامها الخامس عشر، وأسفر التعاون عن العديد من الإنجازات للجانبين.

وتعد رعاية يوم المباراة مثالاً بارزاً على التزام «إي آند» بتعزيز تجارب عملائها في جميع أنحاء العالم، حيث يتفاعل المشجعون مع هذه المباراة في الإمارات والمملكة المتحدة وأنحاء العالم كافة، من خلال القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية.

تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وبرينتفورد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتُعْرَض في بثٍ مباشر ضمن فعالية «تحدي السيتي» في ياس مول أبوظبي.