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الرياضة

ديكو يتغزل في «الموهبة الشابة»!

ديكو يتغزل في «الموهبة الشابة»!
13 سبتمبر 2024 13:48

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يحظى الإسباني الشاب لامين يامال «17 عاماً» جناح برشلونة، بإعجاب وتقدير خبراء الكرة وجماهيرها في أنحاء العالم، وليس في «كتالونيا» فقط، ويتلقى وصلات الإطراء والمديح من كل جانب، اعترافاً بموهبته الكبيرة رغم صغر سنه.
وبدأت موجات الإشادة باللاعب، منذ تفجر موهبته الموسم الماضي، بعمر 16 سنة، تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق، ولكن الإعجاب به ازداد بصورة لافتة هذا الصيف، عندما تألق مع منتخب «لاروخا» الإسباني في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وأسهم بقوة في فوز «الماتادور» باللقب، ليصبح المرشح الأول للفوز بجائزة «كوبا» التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل موهبة شابة تحت 20 سنة، كما أنه وقع عليه الاختيار أيضاً ضمن الـ 30 نجماً المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها المجلة نفسها.
واستطاع يامال أن يحافظ على لياقته الفنية والبدنية والذهنية للموسم الثاني على التوالي، ما جعل ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، يتغزل فيه ويكيل له المديح، معترفاً بأنه لاعب مختلف عن كل أقرانه، بفضل قدرته الفائقة على تجاوز الضغوط مهما كانت شدتها، وتمتعه بعقلية حديدية ولياقة ذهنية غير عادية.
وقال ديكو لاعب برشلونة وتشيلسي السابق، في تصريحات نقلها موقع جول العالمي، إن هذا أهم ما يميز يامال عن كل الآخرين.
وأضاف: بخلاف موهبته ومهاراته الفنية، يتمتع يامال بثبات انفعالي يُحسد عليه، ورباطة جأش وعقلية صلبة لا تتأثر بكونه يمثل في البطولات واللقاءات الكبرى، فريقاً عريقاً مثل «البارسا»، ومنتخباً ذائع الصيت مثل «لاروخا» الإسباني، وهذا أبرز ما يميزه، وكان بمقدوره اللعب في أفضل الفرق التي مثلت برشلونة عبر تاريخه الطويل.
وكان لامين يامال أحد أبرز نجوم الفريق، خلال الجولات الأربع الأولى للدوري الإسباني التي جمع فيها «الكتالوني» العلامة الكاملة من النقاط تحت قيادة الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد الذي تنتظره مباراة مهمة الأحد، عندما ينزل الفريق ضيفاً على جيرونا في الجولة الخامسة للمسابقة.

إسبانيا
الدوري الإسباني
لامين يامال
برشلونة
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