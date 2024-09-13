«نخيل» تحصد لقب «بارك هيل» في «دونكاستر»



عصام السيد (أبوظبي)



لمع بريق المهرة «نخيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لتتغلب على نخبة من الخيول في سباق بارك هيل ستيكس للمهرات للفئة الثانية لمسافة 2900 متر، في اليوم الأول من مهرجان سباقات سانت ليجر الكلاسيكي، بمضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة.

وكانت المهرة «نخيل» التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، بإشراف المدرب أوين بوروز، لا تزال مبتدئة، عندما بدأ الموسم الحالي، وكانت تتحسن بشكل مطرد في السباقات الكبرى منذ ذلك الحين، على الرغم من مواجهة الأفراس الأكبر سناً.

واحتلت «نخيل» المنحدرة من نسل «دباوي»، والفرس «إنتو ذا مايستيك» المركز الثالث، بفارق أربعة أطوال، خلف «سينيك» في سباق جالتريس ستيكس في مهرجان إيبور في يورك، لكنها بدت أكثر تطوراً، بعد أن تم زيادة مسافة السباق إلى 400 متر أخرى.

واختار الفارس جيم كرولي، أن يخوض تحديه من عمق المستقيم، وهو ما تُجُنِّب في السباق السابق، حيث كان الفارس رايان مور يملك كل الأوراق الرابحة على صهوة المرشحة الأولى «جريتفول»، بعد أن بدأت «سومو سام»، الفائزة بالعام الماضي، في التراجع، ولكن عندما كانت القدرة على التحمل في أوجها، تبين أن «جريتفول» تفتقر إلى القوة.

وقدمت «نخيل» التي كانت ترتدي واقيات خدود للمرة الأولى، عرضها للوصول إلى خط النهاية، وكان لديها ما يكفي من المخزون للتغلب على «نايت سباركل» بفارق طول ونصف الطول، ومسجلة زمناً 3:07:09 دقيقة.

وقال المدرب بوروز: «عندما شاهدناها في يورك في المرة الأخيرة، اعتقدنا أن المسافة ستساعد، بالتأكيد القليل من الليونة في الأرض ساعدت، وأعتقد أن واقيات الخد ساعدت أيضاً قليلاً، نتمنى أن تعود إلينا في سن الأربع سنوات، لأننا بدأنا نتعرف عليها أكثر».