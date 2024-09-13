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الرياضة

منتخب السيدات يكسب بالاو في «أولمبياد الشطرنج»

منتخب السيدات يكسب بالاو في «أولمبياد الشطرنج»
13 سبتمبر 2024 14:03

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حقق منتخب السيدات فوزه الأول على حساب بالاو 4-0، ضمن الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، والذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 190 دولة، ويرعى «طيران الإمارات» المنتخب، خلال مشاركته في الحدث العالمي.
تفوقت روضة عيسى السركال على أنجليكا ماجنو، ووافية المعمري على جيموتا خوان، ومريم عيسى على برادو كييري، بينما فازت زينب المعمري على أنجليكا برادو، ويخوض المنتخب مباراته المقبلة أمام البرازيل.
وخسر منتخب الرجال مباراته الثانية أمام النمسا المصنف 31 بنتيجة 1.5-2.5، حيث تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير فالنتين دراجنيف، وتعادل عمران الحوسني مع الأستاذ الدولي دومينيك هورفاث، وتعادل أحمد فريد مع الأستاذ الدولي بيدتسكي فالنتين، وخسر عمار السدراني أمام فيليكس بلونبيرجر، ويواجه منتخبنا جزر الأنتيل الهولندية في الجولة الثالثة.
من ناحية أخرى، خسر منتخب مصر للرجال أمام أوزبكستان بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقطة، والجزائر أمام الجبل الأسود 1-3، بينما في طاولات المقدمة، فازت أميركا على سنغافورة 4-0، والصين على تشيلي 3.5 مقابل نصف نقطة، والهند على أيسلندا 4-0، والمجر على بيرو بالنتيجة نفسها.
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الإمارات
الشطرنج
المجر
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