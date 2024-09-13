نيلا الأحبابي تتألق في افتتاح كأس فاطمة بن مبارك لطائرة السيدات

مراد المصري (أبوظبي)

اختارت اللجنة المنظمة لكأس فاطمة بن مبارك للكرة الطائرة للسيدات، نيلا سعد الأحبابي، لتشارك في تقديم حفل الافتتاح، وظهرت في الفقرة المخصصة لها، رفقة عائشة السقطري من فريق الأكاديمية، وتحدثت بكل ثقة، ونالت تفاعلاً واسعاً من الجماهير بمدرجات الصالة الحديثة في مقر الأكاديمية.وتنحدر الأحبابي، من أسرة تتميز بعشق التطوع والمبادرات المجتمعية، وسبق أن نالت جائزة برنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» فئة «الأسرة المتطوعة»، فيما تعتبر نيلا تحديداً طالبة متفوقة في دراستها، وتملك شخصية قيادية ومبدعة ومتعددة المواهب، وسبق أن اُخْتِيرَت ضمن فئة الطلاب الموهوبين في الفنون من ضمن برنامج «موهبتي»، وحققت المركز الأول في مسابقة الابتكار من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمركز الثاني في مسابقة التسامح من وزارة التسامح والتعايش، والمركز الرابع في مسابقة معرض العباقرة على مستوى الوطن العربي في مصر، كما أنها حاصلة على لقب سفير الابتكار من معهد «بوزيتيف مايند» للتدريب والتطوير، والمركز الأول في مسابقة الطبخ من جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وهي عضو في فريق الوطن التطوعي، وجمعية أصدقاء البيئة، ومكتبة زايد التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.