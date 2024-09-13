سلوت: ليفربول يتطلع إلى مواصلة «البداية المثالية»



لندن (د ب أ)



أكد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن فريقه يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يستضيف نوتينجهام فورست السبت، على ملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر.

وافتتح ليفربول مسيرته مع سلوت، الذي تولى قيادة الفريق هذا الصيف خلفاً للألماني يورجن كلوب، على أفضل وجه، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة العريقة هذا الموسم.

واستهل ليفربول مشواره في الموسم الحالي بالفوز 2-صفر على مضيفه إيبسويتش تاون وضيفه برينتفورد، قبل أن يحقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 3-صفر على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، لتتوقف بعدها المسابقة لمدة أسبوعين؛ بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وصرح سلوت في مؤتمر صحفي: «نتطلع للاحتفاظ بالزخم الذي حققناه في بداية المسابقة، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه دائماً، بعد فترة التوقف الدولي».

واستدرك سلوت، «لكن إذا رأيت اللاعبين، وهم يوجَدون مع منتخباتهم الوطنية، فإن اللحظة لا تزال موجودة، لم يخسر نوتنجهام فورست هذا الموسم بعد، وأعتقد أنهم فازوا بمباراتيهما الأخيرتين في الموسم الماضي أيضاً».

وتحدث المدرب الهولندي عن حظوظ الإيطالي فيديريكو كييزا بشأن المشاركة أمام نوتينجهام، حيث قال: «لقد تدرب مع الفريق ثلاث أو أربع مرات، لذا دعونا نرى كيف سيتصرف اليوم مع القرار الذي اتخذه، لدينا أكثر من 20 لاعباً».

وفيما يتعلق بإصابة هارفي إليوت بكسر في القدم، قال سلوت في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي: «بالطبع، إصابة هارفي ليست مجرد خيبة أمل كبيرة له فحسب، بل لنا أيضاً، لم يلعب كثيراً في المباريات الثلاث الأولى، لكنه أظهر نفسه بشكل جيد حقاً في فترة ما قبل الموسم، كان سيحصل على الكثير من وقت اللعب في المباريات القادمة، لكن هذا يذهب إلى شخص آخر، إنها ضربة لنا وله، نلعب سبع مباريات في 22 يوماً، أو شيئاً من هذا القبيل».

وتطرق مدرب ليفربول للحديث عن أداء رايان جرافينبيرخ، لاعب الفريق، حيث قال: «لقد كان لاعب وسط طوال حياته، وربما يلعب في العمق أكثر قليلاً؛ مما كان عليه من قبل، لكن لا يوجد فرق كبير، إنه يستفيد من طريقة لعب الفريق».

أوضح سلوت، «لقد عاد لائقا حقاً واستغل فرصته، نحن نتحدث عن فوائد في هيكل الفريق».

ويأتي ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد نفسه.